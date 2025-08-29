“Notte di ricordi”. Patrizia Polla celebra le spose del passato

Cerchio,29 agosto– Non una semplice sfilata, ma un viaggio tra storie, volti e tradizioni: così nasce “Notte di Ricordi”, l’evento ideato da Patrizia Polla, figlia dell’editore Adelmo Polla, per riportare alla luce la bellezza custodita nelle famiglie e nei loro tesori più intimi.

In passerella non abiti qualunque, ma frammenti di vita: veli tramandati, pizzi che raccontano memoria, stoffe che hanno attraversato generazioni. Saranno figlie e nipoti a indossare i vestiti da sposa delle proprie madri e nonne, trasformando ogni passo in un racconto di amore, sacrificio e continuità. Un percorso che, dall’eleganza del Novecento, giunge fino ai giorni nostri in un dialogo senza tempo tra passato e presente.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la scrittrice e giornalista Alina J. Di Mattia, accompagnata dal DJ Cristian Continenza. Le immagini ufficiali porteranno la firma del fotografo Jimmy D’Angelo, già conosciuto per L’Isola dei Famosi.

La scenografia prenderà vita grazie agli addobbi floreali di Samanta Ranalli, mentre l’atmosfera sarà resa unica dalla voce intensa di Mirì, dalle proiezioni suggestive e dagli spettacoli pirotecnici curati da Vicaretti. Il tutto arricchito dal perfetto gioco di luci e suoni realizzato da Magic Music Service.

A suggellare la serata, un tocco di alta moda: la raffinata passerella dell’Atelier White Sposa di Alessandra Notarantonio, che chiuderà con eleganza un evento nato per celebrare la tradizione, la memoria e la bellezza che si tramanda di generazione in generazione. Appuntamento a domani, Sabato 30 agosto 2025, ore 21.30 – Piazza San Bartolomeo, Cerchio