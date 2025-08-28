Al via la seconda edizione della masterclass di orchestra di flauti nel borgo  di Bugnara

con la fiaba musicale “Lupi, Gnomi e Baba Jaghe”.

Bugnara,28 agosto– Dopo il caloroso successo dello scorso anno, la Falaut Flute Orchestra torna nel suggestivo e accogliente borgo della Valle Peligna, portando con sé oltre 70 flautisti provenienti da tutta Italia ed Europa. La fiaba musicale che verrà eseguita è unica nel suo genere: si tratta di un’eccezionale performance che vedrà insieme musica, recitazione e pittura. Le musiche eseguite saranno quelle tratte dalla monumentale opera di Modest Musorgskij “Quadri di un’esposizione”, con un adattamento teatrale scritturato dall’attore Gabriele Ciaccia che sarà accompagnato dalle suggestioni pittoriche dell’artista Roberto Pavoni.

La manifestazione, promossa dalla giovane flautista bugnarese Cecilia Bonaventura insieme al Comune di Bugnara , si aprirà sabato 30 agosto con una giornata di masterclass e studio del repertorio, che culminerà nel concerto di domenica 31 agosto alle ore 17:30 nella splendida cornice della Piazza del SS Rosario.

“Fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale- spiegano gli organizzatori- l’evento ha visto in prima linea il Sindaco Domenico Taglieri e il Vice Sindaco Michele Stinziani, nonché l’assessore alla cultura Antonietta Pace, che si sono fatti garanti della sua riuscita. L’ideatore del programma, anima della manifestazione e direttore dell’orchestra, sarà l’infaticabile M° Paolo Totti, che guiderà i flautisti nei due giorni intensi di studio e raffinamento del repertorio.”