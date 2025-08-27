Aggredito al carcere di Sulmona un ispettore di Polizia Penitenziaria, dirigente sindacale del Cnpp-Spp 

Sulmona,27 agosto– Ancora un’aggressione al carcere di Sulmona. A farne le spese è stato un ispettore della Polizia penitenziaria di 55 anni il quale è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere uscendone con una prognosi di 7 giorni salvo complicazioni.

Ad aggredirlo è stato un detenuto di origine campana il quale non avrebbe digerito la mancata soddisfazione di una richiesta in quel momento impraticabile.

“A contribuire nel misfatto- riferisce Mauro Nardella delegato nazionale Cnpp-Supp- vi è sicuramente la carenza di organico e che giorno dopo giorno assume connotati davvero drammatici.

Senza pensare al fatto che la popolazione detenuta cresce sempre di più e con aumentata impostazione belligerante.Prova ne sono le migliaia di poliziotti penitenziari spediti al pronto soccorso ogni anno.

L’ispettore si è detto dispiaciuto dell’accaduto anche perché dopo quasi 35 anni di servizio è la prima volta che subisce un gesto così vigliacco.

Segno evidente che l’aggressività tra i detenuti ha raggiunto livelli davvero impressionanti. Caratteristica, quest’ultima, che se non arginata porterà al completo sfacelo l’intero sistema penitenziario.

Molti gli attestati di vicinanza dei colleghi compresi quelli del Commissario Arena Francesco e Aprile Francesca- spiega ancora Nardella- prontamente accorsi per supportare il malcapitato e pronti come lo sono stati a fornirgli assistenza.

A loro va il più sentito compiacimento da parte del segretario nazionale per come hanno saputo gestire le dinamiche post aggressione ma soprattutto per il calore umano dimostrato. Gesto davvero encomiabile e che in un contesto di forte deficit amministrativo trova uno spazio enorme nel cuore di chi ne gode”.