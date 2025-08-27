Gigino Falconi:l’artista autenticamente abruzzese

In mostra a Pescocostanzo con la sua “Bellezza creativa”

di Sergio Venditti *

Pescoscostanzo, il caratteristico centro storico

Pescocostanzo,27 agosto– L’Abruzzo è una terra ricca di talenti artistici, come Gigino Falconi, il pittore nativo di Giulianova (Te), che forse merita una maggiore notorietà per un pubblico ancor più vasto.

In verità, gli “Abruzzi“, nella loro lunga storia,hanno vissuto non solo nel grande isolamento esterno, ma altresì nella separatezza tra i vari territori montani e marini, che spesso si incontravano solo nelle zone di confine,tra le varie dogane dei suoi diversi “tratturi” della Transumanza, avendo sempre le direttrici nel Mezzogiorno: quello verso il Tavoliere delle Puglie e nella grande Capitale del Regno, Napoli, per la cultura e l’arte, da Benedetto Croce a Mario Pomilio ed ad un “gigante” come Teofilo Patini.

Nella sua bella presentazione, il curatore della mostra, il Dott.Pasquale del Cimmuto, lo chiama per nome, come si fa con i vecchi amici, che “a volte ritornano” nei luoghi amati, dove magari hanno avuto l’ispirazione di qualche loro opera, riportandola in uno:” spazio fisico… intimizzato.. per esaltare questa tua preziosa presenza…con la tua pittura di nobile e rarefatta bellezza, il tuo realismo visionario,il tuo linguaggio seduttivo, così come hanno scritto illustri critici”.Dopo la stessa rassegna d’arte storica “Moto Perpetuo”, animata sempre dal Dott. Pasquale Del Cimmuto, allora Amministratore di questo “iconico” centro dell’Alto Sangro. Quest’ultimo continua cosi’ a testimoniare la sua grande ammirazione per il talentuoso artista abruzzese, che considera sempre: “un eterno, irreprensibile fanciullo” ora maturato dalla saggezza della sua veneranda età,”che però ancora oggi resta un entusiasta esistenza, patrimonio intangibile per future, immodificate fortune”.

“Dipingo per cicli suggeriti dalle profonde emozioni dipingo per cicli suggeriti dalle profonde emozioni che la vita mi porta a vivere”

Questa stessa mostra, completa, è stata esposta, presso la Camera Dei Deputati(Complesso vicolo Valdina) dal 17 al 26 Gennaio 2024, inaugurata dal Presidente, On.Lorenzo Fontana, per onorare le celebrazioni del 75^ anniversario dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale.

Gigino Falcone,da Galleria arte Mariz

Le opere di Falconi appaiono selezionate sul richiamo all’incontro virtuoso:”tra Chiesa contemporanea e mondo dell’arte, con particolare riferimento ai temi universalistici quali, l’Amor di Dio Padre per tutti i suoi figli, l’esperienza collettiva del dolore a causa della guerra e la speranza di una comune rigenerazione” (In evidenza il grande capolavoro titolato”Scena finale del grande teatro del mondo,1997-99).

Sulla sua pittura, colta e raffinata, hanno scritto molti autori, come Carlo Bo e Mario Luzi, nonché Enrico Crispolti, Rossana Boscaglia ed altri,con critiche lusinghiere, sottolineandone: “l’intima simbiosi tra spiritualità ed arte, che delinea l’intero itinerario artistico, iniziato negli anni sessanta del pittore Gigino Falconi”

“Per me la donna è un elemento della natura e la natura è di una bellezza incredibile. Certo sono un esteta,ma fondamentalmente io amo le donne….e i miei quadri sono un omaggio al mistero che c’è in queste creature meravigliose“.

La Mostra “Bellezza Creativa”, a Pescocostanzo (AQ) ( uno dei “Borghi più Belli d’Italia”) è stata inaugurata il 9 agosto us, (in presenza dell’artista) e resterà aperta fino al 9 settembre 2025 (curata da P.Del Cimmuto e G.Bacci), presso la ex Chiesa di Santa Maria Di Loreto (in via Falconio Diomede,16).

* Rivista “Tempo Presente” – Abruzzo