mercoledì, Agosto 27, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Politica La solidarietà di Di Marco sull’aggressione al sindaco di Introdacqua
Politica

La solidarietà di Di Marco sull’aggressione al sindaco di Introdacqua

Scritto da redazione
Scritto da redazione
Cristian Colasante sindaco di Introdacqua

Sulmona,26 agosto– “Desidero esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Introdacqua, Cristian Colasante, vittima la scorsa notte di un’aggressione mentre, con senso civico e responsabilità, cercava di sedare una rissa nel cuore del paese. L’ho sentito per manifestargli supporto e sconcerto, ma ritengo che il fatto che un primo cittadino venga colpito mentre svolge un gesto di mediazione e di tutela della comunità è un episodio grave e intollerabile, che non può passare sotto silenzio”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise.

“La violenza non è mai la risposta, tanto più in una piazza che poche ore prima aveva ospitato famiglie e cittadini per una festa patronale – sottolinea – . Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso rapidamente e che i responsabili paghino per quanto accaduto. Al sindaco Colasante rivolgo i migliori auguri di pronta guarigione e il ringraziamento, a nome di tutti, per il coraggio dimostrato anche in una situazione difficile. Da questa vicenda deve venire un messaggio chiaro: le nostre comunità meritano sicurezza, rispetto e senso civico, non risse e violenza gratuita. Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di ribadirlo con forza”.

Leggi anche

Scuole di montagna e nelle aree interne, che...

Sulmona e la Valle Peligna non sono “Territorio...

Vaccino: Renzi, Lollobrigida e Salvini meriterebbero Nobel medicina 

Gli ambiti distrettuali “Montagna aquilana” e “Ecad 6...

Sulmona: via libera al progetto “Il filo di...

L’Abruzzo affonda e il centrodestra non c’è

Sulmona: Il sindaco Tirabassi rassicura: ”Tornerò presto più...

Asl n.1: Paolo Costanzi nuovo Direttore Generale

Tribunali minori: è arrivata la proroga del Governo

Sulmona: Pd chiede la convocazione urgente del Comitato Provinciale...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.