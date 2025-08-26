mercoledì, Agosto 27, 2025
Regione Abruzzo

Estrazione gas lago di Bomba, risoluzione di Monaco per revoca parere favorevole

Scritto da redazione
Il Consigliere regionale Alessio Monaco

Chieti, 26 agosto -“Con sconcerto apprendiamo la decisione del Ministero dell’Ambiente di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per l’estrazione di gas in località Collesanto, adiacente e al di sotto del bacino del Lago di Bomba in provincia di Chieti. Nel triste e spietato gioco delle parti tra il Governo Meloni e la Giunta Marsilio, a pagare è ancora una volta l’Abruzzo e il suo ambiente”, riporta il capogruppo Alleanza Verde e Sinistra in Consiglio regionale, Alessio Monaco.

“Una scelta irresponsabile – rileva – che ignora le criticità rilevate dagli stessi uffici regionali: rischio idrogeologico, impatto ambientale e pericolosità per le comunità locali. Ancor più grave è il totale disinteresse verso la volontà espressa dai cittadini e dagli amministratori del territorio”. “Per contrastare questo scempio, ho presentato una risoluzione urgente in Consiglio Regionale che impegna la Giunta ad attivarsi immediatamente presso il Governo nazionale e il Ministero dell’Ambiente per ottenere la revoca del parere favorevole; a convocare con urgenza la Commissione competente per sbloccare l’iter della proposta di legge istitutiva della Riserva Naturale ‘Lago di Bomba’; a convocare un Consiglio Regionale straordinario per assumere una posizione unitaria di netta opposizione al progetto e a ricorrere in tutte le sedi opportune per fermare il procedimento autorizzativo”.

“Questa è una battaglia di civiltà, di coerenza e di futuro. Il territorio del Sangro e l’intero Abruzzo meritano rispetto e tutela. La politica ambientale non può essere subordinata agli interessi economici di pochi. Il Governo Meloni offende e maltratta l’Abruzzo, ignorando le istanze dei territori e mettendo a rischio il patrimonio ambientale e sociale della nostra regione” conclude Monaco. 

