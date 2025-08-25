Sulmona: giovedì prossimo 28 agosto confronto pubblico sulla vicenda del nuovo inceneritore

L’iniziativa è organizzata da diverse organizzazioni, il Forum H2O, il Forum Ambientalista, la campagna Per il Clima Fuori dal Fossile e il blog Casa di Vetro

Sulmona, 25 agosto– “Sarà illustrato il progetto con dati inediti su emissioni in atmosfera e impatti.Associazioni: compatti per evitare l’ennesimo progetto dannoso per la zona peligna.Giovedì prossimo 28 agosto a Sulmona alle ore 17 presso la sede della CGIL in via vicolo del Vecchio si terrà un incontro pubblico sulla questione del nuovo inceneritore per rifiuti plastici che dovrebbe essere costruito dalla società Get Energy Prime Italia nell’area industriale della città peligna

.L’iniziativa è organizzata da diverse organizzazioni, il Forum H2O, il ForumAmbientalista, la campagna Per il Clima Fuori dal Fossile e il blog Casa di Vetro, che sono contrarie al progetto e che illustreranno, documenti alla mano, i dati salienti dell’impianto e le ragioni del No, anche con informazioni inedite.Il progetto, che prevede di trattare oltre 47.000 tonnellate di rifiuti plastici e che rientra ufficialmente, per stessa ammissione dell’azienda, nella categoria degli inceneritori, ha ben 6 camini per le emissioni in atmosfera che derivano dalla gestione dei rifiuti e dalla combustione del syngas e del synoil prodotti dal preliminare trattamento con pirolisi dei rifiuti. Alla fine del processo, oltre alle emissioni, resteranno comunque anche 7.000 tonnellate/anno di ceneri pesanti da smaltire in altro modo.



Attualmente il procedimento è in fase di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Abruzzo, momento in cui tutti possono inviare osservazioni sul progetto. Peccato, spiega gli organizzatori dell’iniziativa, che l’azienda abbia avanzato la pretesa di secretare i documenti più rilevanti per l’analisi degli impatti.



La cittadinanza e gli amministratori locali sono invitati a partecipare anche perché sarà l’occasione per discutere le successive attività volte a scongiurare la realizzazione dell’impianto”.







