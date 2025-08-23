Trost:” A Sulmona nel rivedere questa pista ho avuto un tuffo al cuore”

Sulmona, 23 agosto– “ Quando sono entrata su questa pista ho avuto subito un tuffo al cuore. Ero stata qui tantissimi anni fa, ero molto giovane, forse allieva o junior, venni sicuramente per un campionato di società dove saltai 1.82 . Fu una delle mie più belle prestazioni di quell’età e proprio per questo la pedana di Sulmona mi ha portato fortuna. Oggi torno nella vostra città come allenatrice di giovani che le Fiamme Gialle curano con molta attenzione. “ Queste le prime parole di Alessia Trost pluricampionessa mondiale nelle categorie giovanili e medaglia di bronzo ai mondiali assoluti indoor a Birmingham in Inghilterra. Dopo infortunio ai tendini nel gennaio 2024 Alessia ha rinunciato all’attività agonistica per cercare nel settore tecnico delle Fiamme Gialle di Roma un punto di riferimento che gli desse la possibilità di allenare le giovani categorie alle quali lei è pronta a trasmette con amore e competenza tutte le sue esperienze da atleta.

Venerdì sul materassone del salto in alto del campo Serafini il gruppo degli atleti a lei affidati hanno effettuato una serie di esercizi acrobatici suscitando da parte di tutti i presenti molta attenzione. “ Per me è una gioia seguire questi giovani in evoluzioni di questo tipo” – ha detto la Trost durante una breve pausa dell’allenamento. Infatti lei oggi a 32 anni prova ancora in maniera profonda quei sentimenti che nel 2013 l’ hanno portata a superare i 2 metri attestandosi così tra le migliori saltatrici del mondo. La dirigenza dell’ ASD Amatori Atletica Serafini che ha organizzato l’evento è molto soddisfatta di aver portato a Sulmona un atleta così importante, ma soprattutto una ragazza che ancora oggi riesce ad attirare interesse intorno a se.