LaborAutorio – polo laboratoriale e creativo – percorsi di formazione 25-28 settembre 2025 

Sulmona, 23 agosto-Sono aperte le pre-adesioni al primo percorso di formazione sulla canzone e sulla produzione musicale, del progetto LaborAutorio, che inaugura l’istituzione dell’omonimo polo laboratoriale e creativo, nato da un’idea di Giancarlo Pizzi, Simone Ardini, Andrea Tirimacco e Alessandro Letteri.

Il percorso, a partecipazione gratuita a numero chiuso con tessera sostenitore dell’associazione, prevede un massimo di 20 partecipanti ed è patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Sulmona, realizzato con il contributo della Fondazione Carispaq.

Saranno quattro giornate indimenticabili per i partecipanti, con workshop, laboratori e masterclass incentrati sulla scrittura, sulla forma canzone, sulle tecniche di canto, sul diritto d’autore e di edizione, sulla produzione musicale professionale e tenuti da alcuni dei migliori professionisti italiani, tra cui Fabio Falcone (Cantautore e leader della band “La Differenza”, Avvocato e consulente legale di molti artisti italiani), Ivan Lazzara (Maestro di Tecnica Vocale, Vocal Coach e Vocal Trainer tra i migliori in Europa e soprattutto Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, autori e produttori per Universal Music, tra i più quotati in Italia, coautori di molti successi discografici per Annalisa, Laura Pausini, Marco Mengoni, Andrea Bocelli, Elodie, Rkomi, Angelina Mango, Sangiovanni Emma, Michele Bravi, Fedez, Clara, Tommaso Paradiso, The Kolors e molti altri.

Il percorso si terrà presso l’AT Studio di Sulmona e presso Bosco Plaja a Introdacqua dal 25 al 28 settembre 2025 e per richiedere la pre-adesione è possibile inviare una mail a laborautorio.pa@gmail.com e compilare il form accessibile dalle pagine social di LaborAutorio.