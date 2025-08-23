sabato, Agosto 23, 2025
Prima Pagina

 ( il caso)- I Consiglieri Regionali del PD: “Milioni al Napoli Calcio, briciole al Delfino Pescara 1936”

Scritto da redazione
Scritto da redazione

La vicenda che ha già fatto molto rumore è destinata ad ampliarsi ancora perché i consigleri dem aggiungono “ niente alle altre società sportive abruzzesi: ecco il modello Marsilio che dimentica l’Abruzzo”

I Consiglieri regionali del Pd durante i avori dell’Aula

L’Aquila, 23 agosto– Il centrodestra abruzzese “mortifica” le eccellenze sportive nostrane, quando sarebbe bastato approvare l’emendamento presentato in Consiglio da Mariani, Cavallari e Pepe per sostenere le nostre società

“Al ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro ben 12 milioni di euro fino al 2031, al Delfino Pescara 1936 appena 60 mila euro attraverso una sponsorizzazione della Saga, la società che gestisce l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, per il campionato di calcio di Serie B 2025/26! È questo il rispetto che Marsilio e il centrodestra hanno per l’Abruzzo e le eccellenze sportive della nostra regione!”. Questa l’accusa lanciata dai Consiglieri Regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci(Capogruppo), Sandro Mariani, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Antonio Di Marco e Dino Pepe dopo il roboante annuncio fatto negli ultimi giorni dal Governatore romano per mettere a tacere le voci sulla scarsa attenzione verso il mondo sportivo abruzzese.

Il Presidente del Napoli calcio con il Presidente della regione Marsilio

“Mentre al Napoli Calcio vanno i milioni, al Pescara solo le briciole sotto forma di una misera “mancetta” per provare a smontare le giuste polemiche sorte nelle ultime settimane ed al resto delle società sportive più importanti della nostra regione niente” prosegue la nota dei Consiglieri Regionali abruzzesi del PD. “Eppure sarebbe bastato che la Giunta Marsilio, nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale, avesse accolto l’emendamento presentato dai Consiglieri Mariani, Cavallari e Pepe che puntava a creare un fondo mirato alle sponsorizzazioni istituzionali da parte della Regione Abruzzo per le società o gli sportivi abruzzesi che svolgono attività in campionati professionistici di livello nazionale per un importo annuo di appena 600 mila euro per le annualità 2025, 2026 e 2027. Per carità, sempre poco rispetto a quanto dato ai partenopei negli ultimi anni, ma almeno un piccolo concreto segnale di vicinanza”.

“Ancora una volta la Giunta Marsilio dimostra quali sono le sue priorità: fondi a pioggia agli amici e zero attenzione a quelle società sportive e agli atleti che portano in alto il nome dell’Abruzzo nello sport nazionale” conclude la nota. “Un modello che non ci piace e che non rende il giusto merito al valore dei nostri atleti e delle nostre società sportive impegnate ai massimi livelli”.

2 Commentii

Peppino 23 Agosto 2025 - 14:48

Povero Abruzzo come ti hanno ridotto !!!

Reply
orgoglio abruzzese 23 Agosto 2025 - 15:07

Non ci posso credere. Vivo al Nord per ragioni di lavoro e i miei colleghi mi prendono in giro ripetutamente quando si parla di queste cose.Ma i corregionali in Abruzzo non fanno nulla per evitare questo smacco?

Reply

