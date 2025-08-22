Cocullo: la tappa del Cammino di san Domenico Abate

in occasione del pellegrinaggio dei fedeli di Fornelli.

Cocullo, 22 agosto-“La tappa, ormai una tradizione, mira a consolidare la sinergia ormai

consolidata tra i paesi della Valle del Sagittario, nel nome della comune devozione a San Domenico Abate.

I fedeli, oltre trenta, hanno visitato le maggiori attrattive del territorio, dall’oasi di Cavuto diretta da Sefora Inzaghi (a cui si riferisce la foto), a Castrovalva, all’eremo sul lago di San Domenico a Villalago.



Tra gli altri hanno parteipato, l’ing. Piero Rovigatti, estensore del progetto che i comuni hanno presentato al bando della Regione sui cammini, e il prof. Flavio felice dell’Università del Molise, insieme,

naturalmente, al sindaco di Cocullo Sandro Chiocchio ed alla direttrice

della Riserva Lago Pio Silvia Di Paolo



Il cammno è stato organizzato, guidato e diretto dalla guida Aiggae Luciano Di Berardino, insieme all’Associazione Di Nola di Cocullo.



Sabato 31, in occasione della rappresentazione del Miracolo del lupo, che si svolgerà a Villamagna nel giorno della festa dedicata a san Domenico, altra tappa del Cammino da Pretoro a Villamagna, via Fara Filiorum Petri”.

( ph.Marcella Leombruni)



