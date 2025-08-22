Sulmona: E’ morto Gianni Febbo, ex Comandante di Polizia Urbana

Sulmona,22 agosto– Si è spento questa mattina,presso l’ospedale cittadino, all’età di 83 anni l’ex comandante di polizia locale, Gianni Febbo.Funzionario assai rigoroso e apprezzato in città ma anche in Abruzzo per le spiccate doti umane,professionali,ma anche culturali, per la grande sensibilità e profondo conoscitore della storia della nostra citta

Ha guidato il Corpo della Polizia Urbana fino al 2006,nell’era del sindaco La Civita, quando era stato collocato a riposo.Da tempo era malato e nonostante ogni sforzo questa mattina ha La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria Caliendo Celestial