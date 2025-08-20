giovedì, Agosto 21, 2025
Quale futuro per l'area Celestiniana di Sulmona? Se ne parlerà venerdì a L'Aquila
Attualità

Quale futuro per l’area Celestiniana di Sulmona? Se ne parlerà venerdì a L’Aquila

Scritto da redazione
Scritto da redazione

All’incontro interverranno anche i sindaci dell’Aquila (Biondi), di Sulmona (Tirabassi), l’Assessore regionale alla cultura (Santangelo), il Consigliere regionale Verrecchia, il direttore generale dei Musei Sericola-

Sulmona, 20 agostoVenerdì pomeriggio alle 17,15, nel monastero di San Basilio a L’Aquila, si terrà una tavola rotonda nel corso della quale ci si confronterà sulle prospettive concrete correlate all’approvazione della legge regionale n. 15 del 2025 approvata il 6 maggio scorso dal Consiglio Regionale d’Abruzzo e sull’importanza del provvedimento nell’ottica della valorizzazione dell’intero territorio. 

L’iniziativa apre la serie di eventi collaterali alla Perdonanza organizzati dagli “Amici di San Basilio” a supporto del progetto di raccolta fondi a sostegno delle monache benedettine celestine, ultime testimoni della storia dell’ordine fondato dal papa eremita. 

Nella scaletta dell’incontro sono previsti gli interventi introduttivi di Angelo De Nicola e Giulio Mastrogiuseppe, i saluti del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dell’assessore alla cultura Roberto Santangelo, gli interventi di Massimo Verrecchia presentatore del disegno di legge, Rosa Giammarco per Casa delle Culture, Domenico Taglieri Presidente Fondazione CARISPAQ, Massimo Sericola Direttore Regionale dei Musei d’Abruzzo. 

La conclusioni sono affidate a Luca Tirabassi, sindaco di Sulmona. Modera Giovanni Ruscitti. 

