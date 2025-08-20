“Scienza, tradizione e gusto: una serata tra cultura del cibo e salute.

Apericene Letterarie Università D’Annunzio a Pescara il prossimo 26 agosto

Pescara,20 agosto-Nuovo appuntamento della rassegna Apericene Letterarie a Pescara. È la volta della prof.ssa Tiziana Pietrangelo, presidentessa del Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Salute dell’Università “G. d’Annunzio”, che guiderà il pubblico in un viaggio tra ricette della tradizione, benessere e sostenibilità.

Al centro dell’incontro, dal titolo “Alimentazione e Qualità della Vita in una Serata di Fine Estate”, il progetto Re.C.I.P.E.™ (Report of Costume, environmental Impact and nutritional Profile of traditional Eats), che valorizza la cucina locale attraverso la scienza: analisi nutrizionale, impatto ambientale e diffusione culturale. Le ricette dei nostri nonni, riviste con rigore scientifico, diventano modelli di prevenzione e salute.

Lo annuncia il direttore scientifico Andrea Pitasi: ” Le ricette analizzate nel progetto Re.C.I.P.E.™️ sono tantissime e per questa serata speciale faremo un focus su Pizza e fuje, Baccalà cipolle e patate e Ciabbotto, tre piatti molto rappresentati sia nelle aree costiere che collinari e montane dell’Abruzzo.

Per chi vorrà, Autentiko li metterà a disposizione. Sarà un’esperienza gustativa, emozionale e scientifica! Uno spazio anche a riflessioni su modelli alimentari delle aree del mondo più longeve, a dimostrazione di quanto la tradizione possa contribuire al benessere.

ùIn un clima conviviale, con degustazioni ispirate alla tradizione, l’evento promuove uno stile di vita sano, nel segno della Terza Missione universitaria e dell’internazionalizzazione della ricerca”.



INFO EVENTO

📍Ristorante Pizzeria AUTENTIKO presso Stabilimento SOLE LUNA –

📍 Lungomare G. Matteotti 112, Pescara

📅 26 Agosto 2025

🕕 Ore 20.30

( G.P.)