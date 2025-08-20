mercoledì, Agosto 20, 2025
Vaccino:Renzi, Lollobrigida e Salvini meriterebbero Nobel medicina 

Scritto da redazione

Poiche’ il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha preso le distanze dai No Vax, “subito e’ stato duramente criticato da alcuni giganti del pensiero scientifico italiano: un gigante si chiama Lollobrigida, l’altro Salvini. Proprio non capisco perche’ questi due straordinari virologi come Lollobrigida e Salvini siano costretti a occuparsi di agricoltura e infrastrutture e non siano messi in lizza per il Nobel per la medicina come meriterebbero”. Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Il ministro della sanita’ si chiama Schillaci ed e’ un medico”, sottolinea Renzi che conclude: “Nel dubbio solidarieta’ al povero Schillaci”. 

