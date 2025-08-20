mercoledì, Agosto 20, 2025
Attualità

Arrestato  19 enne di Pratola, viaggiava di notte con una pistola e proiettili  in auto 

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Sulmona,20 agosto- Fermato nel corso della notte dai Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, alle porte di Roccaraso,per un normale controllo, un giovane di Pratola,R.G.F. di 19 anni, è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma.

Il giovane infatti,all’interno di uno zaino nel corso di  una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato on possesso di una pistola calibro 9 e una decina di colpi  senza  fornire prove plausibili sul possesso dell’arma.

Completati gli accertamenti necessari i Carabinieri, su diposizione del Sostituto Procuratore della Repubblca di Sulmona Edoardo Mariotti è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito nel carcere di Sulmona dove si trova rinchiuso in attesa dell’udienza di convalida

