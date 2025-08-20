Oggi ad Introdacqua Armonie d’Abruzzo a Palazzo Monaco

Introdacqua, 20 agosto– Oggi, Mercoledì 20 agosto, Palazzo Monaco ad Introdacqua riapre le porte: dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare il piano nobile con gli affreschi di fine ‘800 da poco restaurati ed il particolarissimo Giardino d’Inverno che si affaccia sulla panoramica terrazza: ingresso libero con visita guidata.

Alle ore 18.00 si svolgerà Poesia e Musica a Palazzo Monaco, a cura di Sandra Monaco e famiglia, in collaborazione con la D’Angelo’s House Cultura.

Poesie di Vittorio Clemente, Pascal D’Angelo, Dino Ferri, Eugenio Monaco

Lette da: Romeo Colangelo, Panfilia Colangelo, Patrizia Giuliani, Paola Monaco

Partecipano: Mauro Cianfaglione e Fiamma Mancinelli

Pianoforte M° Paola Salvatore – Arpa Elettra D’Azzena

L’evento è su invito e sarà possibile ascoltare poesie e musica da Piazza Mazzini.

Palazzo Monaco Piazza Mazzini 11 – Introdacqua