Sulmona: dal 26 al 28 agosto raduno collegiale della rappresentativa abruzzese di atletica

Sulmona, 14 agosto– La rappresentativa abruzzese di atletica leggera sarà in ritiro a Sulmona per preparare i Campionati Italiani Cadetti in programma a Fiuggi nel mese di ottobre. Il concentramento verso l’impianto di atletica di Sulmona è stato scelto dalla Fidal regionale nel periodo che va dal 26 al 28 agosto prossimi.

Nel programma già preparato dai tecnici della struttura abruzzese i 44 atleti e atlete effettueranno gli allenamenti tecnici nelle ore pomeridiane sulla pista del Complesso sportivo “N. Serafini” e si intratterranno nelle ore mattutine per il relax previsto all’interno del nuovo impianto sportivo “Di Pillo” a Prezza per disintossicare in piscina e nei mini campi di calcio le tossine accumulate durante gli allenamenti pomeridiani.

Tutti alloggeranno presso l’Hotel Sagittario di Bugnara dove secondo il piano previsto per i tre giorni seguiranno anche lezioni di psicologia tenute dalla dott.ssa Lucia Colalancia su temi strettamente sportivi; incontri con i tecnici per la programmazione fino ai Campionati Italiani e in questi giorni riceveranno il saluto del presidente Regionale della Fidal Massimo Pompei , quello del sindaco di Prezza Marianna Scoccia e dell’Assessore allo sport di Sulmona Alessandro Pantaleo.