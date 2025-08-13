giovedì, Agosto 14, 2025
 Domani Viaggio poetico nel borgo di Scanno

Scritto da redazione
Scanno, 13 agosto- Domani mattina  14 agosto si inaugura la “Passeggiata nella poesia scannese”. Un’ iniziativa, promossa dall’ Associazione La Foce, con il Comune di Scanno, per “immortalare” sulla pietra la ricorrenza degli 80 anni del giornale più antico d’Abruzzo.

Consiste nella creazione di un itinerario culturale in 10 tappe, dedicato alla poesia dialettale, tramite l’apposizione di altrettante porcellane, su pareti pubbliche, delle dimensioni di cm, 20 per 30, disegnate dall’architetto Oscar Santilli, con dieci componimenti dialettali, di cinque autori locali, a partire da Romualdo Parente, primo a usare, nel 1760, il dialetto abruzzese in forma poetica.

Grazie al contributo volontario di alcuni associati al sodalizio, in una sezione dedicata del portale dell’Associazione La Foce, accessibile tramite i QR Code, stampati su ogni maiolica, sono disponibili i testi recitati, le traduzioni in italiano, notizie sulle opere e sugli autori, oltre che sui quartieri attraversati dall’itinerario. 

Il percorso è concepito per favorire la visita di quartieri fra i più belli del paese, normalmente ignorati dai percorsi abituali. Una mappa dedicata, con l’itinerario tracciato, contiene l’indicazione dei punti di interesse e i QR Code per ognuno di essi, per consentire approfondimenti (con foto e notizie), anche prima o dopo la visita.

Pasquale Caranfa

