 Goriano Sicoli: domenica 17 agosto consegna Premio Massimo Alberini

Da parte della Delegazione di Sulmona dell’Accademia Italiana della Cucina

Goriano Sicoli,13 agosto- La Delegazione di Sulmona dell’Accademia Italiana della Cucina consegnerà Domenica 17 Agosto alle ore 11 presso il Community Center Marck F. Frattaroli a Goriano Sicoli, alla presenza del Sindaco, il Premio Massimo Alberini all’azienda Mostarda Dentro di De Sanctis Livia.

E’ un Premio assegnato a nome della Delegazione ad esercizi, estranei all’Accademia, che da tempo con attenzione alla qualità offrono al pubblico alimenti di produzione propria lavorati artigianalmente con tecniche rispettose della tradizione e del territorio.

Ed è questo che fa Livia. Gli ortaggi e la frutta prodotti dalla sua famiglia, a km 0, vengono lavorati con ricette di un tempo, senza conservanti e coloranti e racchiusi in vasetti pronti per essere gustati per riassaporare antichi sapori.