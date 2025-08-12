Pubblicata la graduatoria  per l’avviso da 9,5 milioni contro la povertà educativa minorile

Finanziati progetti per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, con nuove misure di supporto psicologico e azioni per prevenire disagio e dispersione scolastica in Abruzzo.

L’Aquila, 12 agosto– Pubblicata la graduatoria dell’avviso per il contrasto alla povertà educativa minorile promosso dall’assessorato alle Politiche sociali della Regione Abruzzo. “Si tratta di un avviso da 9 milioni e mezzo di euro, – ha spiegato l’assessore Roberto Santangelo – rivolto a tre fasce d’età: 0-5 anni, 5-11 e 11-17

Nel dettaglio le linee d’azione sono così suddivise: la prima per minorenni da 0 a 6 anni, con offerte complementari a nidi e scuole d’infanzia e attività di supporto genitoriale. La seconda rivolta ai minori tra i 7 e 10 anni riguarda la prevenzione del disagio sociale, bullismo e povertà educativa, mentre la terza è rivolta ai minori tra gli 11 e i 17 anni con misure di natura educativa, socio sanitaria culturale, artistica e sportiva per contrastare la dispersione scolastica.

In particolare quest’anno c’è una grande novità voluta dall’assessorato alle Politiche sociali, l’inserimento obbligatorio della figura dello psicologo scolastico per una quota del 20% dei fondi. L’intervento dello psicologo non è soltanto sui casi di disturbo dell’apprendimento o di natura cognitiva solo sugli alunni, ma prevede interventi rivolti alle famiglie, in un’ottica di sistema, e diventa centrale all’interno della rete che contribuirà a intercettare potenziali casi di disagio che investe la realtà giovanile. Si tratta di un provvedimento importante, anche per evitare i noti fatti di cronaca che coinvolgono minori. Crediamo che non basti l’approccio repressivo, ma dobbiamo essere d’aiuto ai nostri ragazzi.

È un segnale concreto di attenzione verso i nostri ragazzi. Non si tratta solo di finanziare progetti, ma di creare opportunità reali per contrastare le disuguaglianze, prevenire l’abbandono scolastico e offrire strumenti di crescita e inclusione a tutte le famiglie che vivono situazioni di fragilità.

Un intervento che, oltre a garantire nuove opportunità formative e servizi di supporto psicologico nelle scuole, punta a creare reti stabili tra istituzioni, enti del terzo settore e comunità locali. Un investimento- conclude l’Assessore– non solo economico ma sociale, pensato per dare a bambini e ragazzi dell’Abruzzo — soprattutto nelle aree più fragili — gli strumenti per crescere, apprendere e guardare al futuro con maggiore fiducia”.