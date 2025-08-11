Pescasseroli, un doppio appuntamento in onore di Franco Farias

Il giornalista Franco Farias

Pescasseroli, 11 agosto- A Pescasseroli, il 13 agosto, si terrà un doppio appuntamento in memoria del giornalista Franco Farias, scomparso l’8 giugno dello scorso anno. L’evento, II edizione, si inserisce nella rassegna “Una montagna di eventi 2025” del Comune di Pescasseroli e sarà una serata speciale per onorare la sua figura e le sue passioni.

Il primo appuntamento è alle 17:30 in piazza Umberto I, con la presentazione del volume “Le bande musicali in Abruzzo, 1783 – 1984″, scritto da Franco Farias e Francesco Sanvitale. L’evento sarà moderato daAnna Maria Terrazzi e vedrà la partecipazione della figlia di Franco, la giornalista Alessandra Farias ed il Maestro Giuseppe Gregucci. Il libro, parte della collana “Comete – Scie d’Abruzzo” di Ianieri edizioni curata da Peppe Millanta, esplora il mondo affascinante delle bande musicali come “metronomi dell’esistenza umana”, capaci di scandire la vita di intere comunità.

La serata proseguirà alle 21:30 con il secondo appuntamento, un concerto dedicato proprio all’amato Farias: sul palco si esibirà l’Orchestra di Fiati di Gioia del Colle, diretta dallo stesso Maestro Gregucci.

A tal proposito, Alessandra Farias ha rilasciato la seguente dichiarazione ed ha ringraziato quanti ricordano sempre il suo papà: “vedere un’intera comunità riunirsi per ricordare papà mi riempie il cuore di una profonda emozione. La Banda di Gioia del Colle, che ha sempre riconosciuto a papà la sua grande passione per la musica e la cultura, ha voluto omaggiarlo in un modo che credo l’avrebbe reso immensamente felice. La loro vicinanza e l’affetto che ci dimostrano sono per noi un grandissimo onore. Dedicare questa serata a papà, unendo la presentazione del suo libro a un concerto, è un gesto bellissimo che tiene vivo il suo ricordo. A nome della mia famiglia, ringrazio di cuore tutti per questo”.

La collana “Comete – Scie d’Abruzzo” è sostenuta da partner importanti come I Borghi più Belli d’Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari e il Parco Nazionale della Maiella. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina social @cometesciedabruzzo o scrivere a info@ianieriedizioni.it.

_______________________________

Il giornalista Franco Farias, molto noto ed apprezzato, si è spento( un anno fa) all’eta di 72 anni. La sua vita è stata interamente dedicata al giornalismo e alla cultura. Farias, oltre ad aver ricoperto l’incarico di segretario dell’Associazione stampa abruzzese, era stato anche consigliere dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Alla Rai aveva ricoperto la carica di caposervizio occupandosi di tutti i settori della cronaca, ma in particolare della cultura. Dieci anni fa il Comune di Pescara lo aveva insignito del Premio “Ciatte d’Oro”, che la Città assegna ogni anno alle personalità che hanno dato lustro alla comunità. In quella occasione Farias aveva ripercorso alcune tappe della sua brillante storia di cronista, concludendo il suo discorso con una citazione del concittadino Ennio Flaiano che suona tanto come un atto d’amore verso quella che è stata la sua professione: “A Flaiano chiesero che cosa ne pensasse dei giornalisti e lui rispose che sono un manipolo di uomini eternamente indecisi”.

E sempre citando Flaiano, Farias aveva rivolto un accorato appello alle istituzioni per un impegno a sostegno del settore dell’informazione che viveva (e vive ancora) uno dei momenti più difficili della sua storia “Stiamo tornando indietro di 50 anni”, aveva concluso.