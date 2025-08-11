Anversa: la “Notte dei tesori d’Abruzzo”, un viaggio in musica e parole

Questa sera,lunedì 11 Agosto, il borgo di Anversa degli Abruzzi sarà il luogo di una serata-spettacolo che coniuga un’accattivante alchimia tra musica e narrazione e vi condurrà alla scoperta di luoghi e genti della nostra regione, accompagnati dall’Orchestra Tesori d’Abruzzo diretta dal Maestro Marco Ciccone

Anversa degli Abruzzi,11 agosto- Anversa degli Abruzzi, con la sua calda atmosfera, sarà lo scenario perfetto per una serata-spettacolo emozionante e indimenticabile. La musica che avvolge e le parole descrittive si uniranno in un’esperienza unica, che vi lascerà senza fiato per una notte magica.

Il Maestro Marco Ciccone, che ha curato gli arrangiamenti, con la sua direzione, guiderà l’Orchestra “Tesori d’Abruzzo” in un repertorio variegato di brani che vanno dall’Ottocento ad oggi per celebrare i grandi musicisti, compositori e interpreti della nostra regione, con un programma che spazia da Herry Mancini (vincitore di 20 Grammy Awards, di 4 premi Oscar e di 2 Premi Emmy) a Dean Martin, a Michael Bublè, Madonna, Perry Como passando per le colonne sonore dei film girati in Abruzzo a firma di Ennio Morricone e Nino Rota, importanti serie televisive di successo e altri famosi autori internazionali. E la musica, appunto, sarà il filo conduttore di questo viaggio che vi porterà a scoprire i tesori in musica nascosti di questa regione straordinaria. Le melodie si intrecceranno armoniosamente con le narrazioni dell’attore Alessandro Scafati, contribuendo a creare un racconto emotivo e coinvolgente. Inoltre, durante il concerto, sarà celebrato il grande poeta Gabriele D’Annunzio, che esattamente 100 anni fa, ad Anversa degli Abruzzi, scrisse “La fiaccola sotto il moggio”.

E come se non bastasse, la serata sarà inaugurata alle ore 18 dalla presentazione del libro “Abruzzo ammira, scopri, ama” (De Siena Editore) con l’autrice dei testi Roberta Di Pascasio e il fotografo Giancarlo Malandra, che presenterà anche la sua mostra fotografica “Qui in Abruzzo”.

L’evento, con inizio alle ore 21 e ad ingresso libero, è curato da Paolo de Siena, patrocinato e sostenuto dal Comune di Anversa degli Abruzzi.