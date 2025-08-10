Pacentro: Domani ultimo appuntamento di VOCI & VOCI- Festival di Arte Vocale e Strumentale

Pacentro

Pacentro, 10 agosto– Voci&Voci Festival 2025, diretto da Guido Galterio e ospitato nel bellissimo chiostro del cinquecentesco Convento dei Minori Osservanti nel borgo medievale di Pacentro , si conclude lunedì 11 agosto alle ore 21.30 con il melologo per pianoforte di Richard Strauss, Enoch Arden, ispirato al testo poetico di Alfred Tennyson e interpretato da Enzo Decaro nella traduzione e libero adattamento del testo a cura di Bruno Cagli. La musica di Strauss al pianoforte è eseguita da Corrado Greco.

Enoch Arden, nato come poema in versi dalla penna di Lord Alfred Tennyson, poeta vittoriano tra i più illustri, fu pubblicato nel 1864 e ottenne grande successo, tanto da divenire un best seller. Fu poi tradotto per Richard Strauss nel 1897 per farne una recitazione per voce e pianoforte: il melologo, connubio perfetto tra parole e musica. Anche il melologo ebbe successo tanto da dare il via a una serie di opere teatrali ispirando poi anche altri compositori e librettisti.

ll testo di Tennyson, una bella e triste storia d’amore, riprende vari elementi dalla letteratura greca e latina. Nella vicenda del marinaio che ritorna al suo focolare dopo lunga assenza e si trova ad affrontare drammatici ed ineluttabili cambiamenti nella propria vita è centrale il tema del destino.

Sul profilo umano del protagonista lo studioso di Teatro Antonino Tagliareni traccia alcune interessanti considerazioni: “Shakespeare, in linea col suo Globe, il suo teatro tondo e a tutto tondo, scriveva che “il mondo intero è una ribalta”, un palcoscenico in cui si rappresenta la vita stessa. Ognuno allora ha un suo ruolo, piccolo o grande non ha importanza, ma un ruolo. Ecco dunque che il nostro Enoch, dopo anni di peripezie in terre lontane, torna a “casa” giusto in tempo per scoprire che un ruolo per lui non c’è più: non più marito, non più padre, non più la casa, niente di niente. Potrebbe ancora reclamarlo ma solo a prezzo di enorme dolore per coloro che più ama…e decide di scendere per sempre dalla giostra. Anche ora, come in tutta la sua vita, sullo sfondo c’è il mare, un mare che Strauss rende fin quasi a investirci dei suoi spruzzi. Qualcuno rinfaccia ad Enoch, per il bene di tutti, di non scomparire per sempre senza rivelarsi, senza lasciare traccia; un sacrificio che Enoch non si sente di compiere. Egli infatti dispone che, almeno da morto, si sappia che, partito per amore, per amore era anche tornato. Ecco: proprio questa sua tanto umana debolezza ce lo fa amare di più.”

Artista poliedrico, attore, sceneggiatore e regista, ma anche cantante e cabarettista, qui nella veste di narratore, Enzo Decaro dà voce ad Enoch, il personaggio di Alfred Tennyson, nella traduzione e libero adattamento di Bruno Cagli.

Esponente di una nuova comicità napoletana portata alla ribalta negli anni ‘60 dal gruppo teatrale La Smorfia dove con l’astro nascente Massimo Troisi interagivano e si integravano personalità opposte come Lello Arena, Enzo Decaro, dopo lo scioglimento del trio ha proseguito una lunga carriera artistica, spaziando tra ruoli comici e drammatici e dedicandosi anche alla regia.