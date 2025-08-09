sabato, Agosto 9, 2025
Sulmona, si è spenta Dorinda Celidonio

Scritto da redazione

     Sulmona,9 agosto- Si è spenta stamani presso la sua abitazione Dorinda Celidonio, figlia dell’ex senatore Michele Celidonio, titolare dell’omonima agenzia di viaggi situata in piazza Garibaldi, persona assai nota ed apprezzata a Sulmona e anche presso le nostre comunità all’estero per la sua attività professionale.In passato era stata anche Assessore comunale.

Dorinda lottava da tempo contro un brutto male La camera ardente è stata allestita  presso Casa funeraria di via Edward mentre i  funerali si terranno domani alle 16:00 nella Chiesa di San Filippo Neri.

