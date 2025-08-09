Sulmona: domani, domenica 10 agosto( ore 19) nel cortile dell’Annunziata

uno straordinario concerto fuori-programma con un “decimino” formato completamente da artisti abruzzesi di caratura internazionale.

Sulmona,9 agosto– Da una collaborazione tra l’Associazione Celestiniana, Associazione Musicale Sulmonese, Casa delle Culture e con il patrocinio dell’ASP – Casa Santa dell’Annunziata, si terrà uno straordinario concerto fuori-programma con un “decimino” formato completamente da artisti abruzzesi di caratura internazionale.

L’evento, inizialmente previsto presso l’Abbazia di Santo Spirito, per motivi di carattere tecnico è stato riprogrammato nel centro della città, in una cornice altrettanto prestigiosa e maggiormente fruibile per quanti si troveranno in città nel tardo pomeriggio di domenica 10 agosto.

«La formazione proposta è quella del Decimino di Ottoni, un ensemble di grande impatto sonoro e visivo, composto da 4 trombe, 4 tromboni, 1 corno francese e 1 basso tuba.

Questa particolare configurazione- spiegano gli organizzatori- apprezzata in tutto il mondo per la sua ricchezza timbrica e la potenza espressiva, consente di affrontare un repertorio ampio e variegato.

Il programma musicale abbraccia secoli di storia: dalle architetture sonore del periodo barocco alle composizioni contemporanee, passando per trascrizioni di grandi colonne sonore cinematografiche, capaci di emozionare e coinvolgere un pubblico eterogeneo.

L’ensemble proposto dall’Associazione Musicale Sulmonese è formato da musicisti professionisti abruzzesi, provenienti dalle quattro province della regione, uniti dalla profonda amicizia e da una condivisa passione per la musica d’insieme».