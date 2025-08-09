Bugnara: la rassegna “ Libri sotto le stelle” risveglia la cultura delle aree interne

La quarta edizione dell’iniziativa ha raccolto consensi e partecipazione grazie alla presenza di scrittori di straordinario prestigio ma ha aperto anche ulteriori nuove prospettive per il piccolo centro peligno inserito da anni nel club dei “ Borghi piu’ belli d’Italia”-

di Sergio Venditti *

Bugnara,9 agosto –Bugnara, uno dei “borghi più belli d’Italia” si va segnalando, oramai non più solo in Abruzzo, come una realtà culturale, che vede una sinergia tra l’attivissima amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Domenico Taglieri e dall’Assessore alla Cultura, Antonietta Pace con il suo vitale associazionismo, in primis dei giovani del Centro Studi “Nino Ruscitti”, presieduto da Matteo Servilio e dedicato al compianto avvocato del Foro di Sulmona.

Una collaborazione nata sotto una buona stella e favorita da una visione integrata e qualificata con l’intera Valle Peligna, a partire dal suo cuore storico, rappresentato dalla “Città di Ovidio“.

Uno spirito aperto ed unitario,che più di altre realtà, anche contigue, sembra superare una mera visione campanilistica, per premiare al contrario progetti di qualità, più capaci di far emergere le politiche culturali dall’isolamento dell’Abruzzo nel contesto nazionale ed in particolare del suo entroterra montano aquilano.

Lo stesso statuto promuove,dal 2021, un’attività di”ricerca storica ed antropologica”, con eventi culturali ,in collaborazione con artisti ed autori di rilievo ed altresì di presentazione di libri ed allestimento di mostre, con la gestione della biblioteca, di Bugnara, sempre intitolata all’avv. “Nino Ruscitti”. In particolare va segnalata la rassegna culturale: “Libri sotto le stelle”- Ediz.ne 2025: esplorando il tema dell’Abruzzo come “terra di radici, storie e visioni”, con quattro autori, offerti ad un pubblico vasto e variegato,con la presenza di molti turisti, dall’11 luglio al 7 agosto us, svolta nello splendido”Palazzo Alesi-Villapiana”.

A partire dall’incontro magico con un autore abruzzese pluripremiato come Remo Rapino, con la sua ultima pregevole opera :”Di nome faceva Arturo” (Ed.Citta Nuova), accanto ad altri scrittori di valore, come Antonella Finucci “Scellerate (Radici Edizioni), Peppe Millanta “Il pescatore di stelle”(Rizzoli Ed.) ed in ultimo Valentina Di Cesare con il suo volume: “Gli Istrici” (Ed.Caffe’orchidea), con la scelta di restare dove ci sono le proprie radici.

Un impegno, questo del Centro studi “Nino Ruscitti“, che ha costruito “ponti” con l’intero territorio della magica Valle del Sagittario, fino a Scanno, nella frazione di Frattura Vecchia, con eventi emblematici come “Pane e Pace”, celebrando “la natura, la storia e i sapori autentici del territorio”.

Un percorso passando per gli altri straordinari paesi della Valle, come Cocullo,con il mito senza tempo dei serpari ed Anversa degli Abruzzi, con il suo Parco Letterario, dedicato allo scrittore Gabriele D’Annunzio, il primo seguito poi dagli altri tre, tutti nelle aree interne,che hanno dato un “polo culturale” di pregio alla nostra Regione, (sotto la guida di Mario Giannantonio) inserendolo in quello prestigioso internazionale, con filosofi, autori e poeti, da Benedetto Croce ad Ignazio Silone ed Ovidio con il mito eterno di Narciso, tratto dalle sue “Metamorfosi”.

Un patrimonio enorme, fin qui solo in parte valorizzato, paradossalmente meno conosciuto proprio nella nostra terra,che deve cosi rafforzare un “circuito virtuoso “di storia, cultura, arte e tradizioni popolari, ognuno con un proprio valore distintivo e prezioso ,che può concretamente costituire il vettore principale per far crescere “un asset strategico” per la nostra economia: il turismo, declinato in tanti ambiti e territori.

Questo però, deve superare una certa dose di frammentazione e debolezza di programmazione, con la relativa comunicazione, oltre la dimensione localistica, per intercettare i grandi flussi turistici internazionali, specie quelli più ricchi:quasi la riproposizione di nuovi “Grand Tour*”, tra i nostri straordinari borghi ,baciati tra l’altro da una natura protetta unica,con panorami incantati ed antichi tratturi della transumanza, tra eremi e cammini religiosi, dove sono custodite gustose tra dizioni enogastronomiche.

Il “turismo culturale” va cosi tutelato, studiato e proposto con professionalità, in tutte le reti associative, riprendendo le indicazioni originali, già tracciate dalla Prof.ssa Mary H.Dobkin, antropologa inglese, che lo aveva definito come “conservazione, esplorazione ed apprezzamento” del patrimonio dei territori, legati da dinamiche storiche, geografiche, sociali ed economiche comuni: “Il concetto di viaggio,che implica l’esperienza della cultura di una destinazione, al di là del suo paesaggio fisico “.

Quindi la storia comune delle nostre genti, va narrata con le storie delle sue tante città, borghi e contrade, per riaffermare che la: “Cultura non Spopola”, come a Fontamara, riannodando il ” filo rosso “comune che li lega,con passione, ricerca e linguaggi unici, che devono però saper parlare ,oltre i suoi tanti dialetti, in tutte le lingue del mondo,anche attraverso i suoi ambasciatori delle vitali comunità abruzzesi emigrate all’estero, che però non hanno dimenticato da dove tutto ebbe inizio,rinascendo,come a Bugnara: con gli altri “Les plus beaux villages de la terre e città dell’olio”.

“Bisogna fare della propria vita come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita di un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui”. – Gabriele D’Annunzio

*giornaista- rivista “Tempo Presente” Abruzzo