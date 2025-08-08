Sulmona: Il sindaco Tirabassi rassicura:” Tornerò presto piu’ in forma e determinato di prima”

Sulmona, 8 agosto– In merito ad alcune dichiarazioni comparse sui social e ad alcuni commenti riportati su una testata giornalistica locale, devo precisare che, in questi giorni, sto osservando un periodo di riposo, in compagnia della mia famiglia, del quale avevo ed ho assoluto bisogno, per gestire e risolvere, come sto facendo, un piccolo problema di salute.

La mia temporanea assenza fisica da Palazzo San Francesco, non mi impedisce, naturalmente, di essere in costante contatto con il Vice Sindaco Mauro Tirabassi, il quale gode della mia piena fiducia ed è abilitato a compiere ogni atto amministrativo necessario in mia assenza, e con gli altri Assessori della Giunta, che stanno operando al meglio per il bene della città e che, anche pubblicamente, colgo l’ occasione per ringraziare per il lavoro, proficuo e positivo, che stanno realizzando.

L’ Amministrazione sta lavorando, dunque, a pieno regime e non è affatto ferma o “sospesa”. Sono orgoglioso del consenso ampio ricevuto poco più di due mesi fa dagli elettori e intendo mantenere fede al mandato ricevuto con forza, passione e determinazione, la stessa sinora mostrata da tutti i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto ogni iniziativa della Giunta, in un contesto di grande sinergia operativa.

Tranquillizzo tutti sulla mia ferma intenzione di ripartire, fra pochi giorni, con entusiasmo, energia e convinzione per affrontare i tanti fronti aperti e delicati che sono in agenda, smentendo categoricamente, ove ce ne fosse bisogno, di voler rassegnare le dimissioni da Sindaco di Sulmona. Prendermi cura della mia salute per un breve e limitato periodo di tempo è stato e rappresenta anche un gesto di responsabilità, che sono certo la città comprenderà. Così in una nota il sindaco della città Luca Tirabassi