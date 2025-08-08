Storie della nostra emigrazione, la bella occasione di lunedì( ore 19) a Torre de’Nolfi

Bugnara,8 agosto- Fra i tanti appuntamenti e iniziative promosse sul territorio in questo periodo spicca quella in programma per lunedì’ prossimo 11 agosto( ore 19) a Torre de’Nolfi di Bugnara –“ Teatro di Torre de’Nolfi”- sul tema “ Storie della nostra emigrazione” .

L’iniziativa promossa dal Circolo Nolfese,il Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”,il Comune di Bugnara, l’Associazione ALI, Associazione Aree Interne Territori Liberi,Associazione Latino Americana in Italia vuole essere un’occasione utile di rilfessione su un tema di grande attualità che interessa non solo il nostro territorio ma anche l’intera regione abruzzese che va affrontata sempre con decisione, ma anche convinzione,idee chiare e soprattutto con una politica adeguata.

Dietro al fenomeno dell’emigrazione,sopatutto dalle nostre parti, c’è sempre una storia che va conosciuta in profondita’, capita, riparata se si vogliono offrie a tanti nostri piccoli borghi prospettive nuove ma anche speranze diverse.

Anche per questo l’occasione offerta da Torre de’Nolfi è molto utile e aiutare a capire certamente non solo le ragioni che nel tempo hanno alimentato lo spopolaento( tema ancora oggi di grande attualità) ma anche ad analizzare gli strumenti,soprattutto legislativi,per combattere il fenomeno.

E l’occasione offerta dai giovani di questo piccolo borgo che fa parte di una comunità culturalmente assai vivace come quella di Bugnara è un segnale importante che va apprezzato ed incoraggiato ma anche un’occasione che lascia ben sperare.

Il programma dei lavori prevede il saluto del sindaco di Bugnara Domenico Taglieri,l’intrduzione di Maria Ventresca(Circolo Nolfese), Matteo Servilio (Presdente del Centro Studi ‘Nino Ruscitti’). Subito dopo gli interventi di Leonardo Leombruni ( Presidente dell’Associazione Latinoamericana in Italia), Giovanni Pizzocchia (giornlsta),Agata Tiberi( Presidente Associazione Aree Interne Territori liberi). Modera Thomas Ventresca; Letture ( Matteo Berardi,Arianna Leone,Roberta Sulvestri,Maria Ventresca)