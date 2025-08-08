Cansano: domenica 10 agosto una giornata straordinaria dedicata al ruolo della donna

Cansano,8 agosto- “Sarà una giornata densa di iniziative, domenica 10 agosto a Cansano, incentrata sulla celebrazione della figura e del ruolo della donna: dall’intitolazione di tre aree del paese a tre personalità di particolare significato, all’inaugurazione di una nuova piazza nel centro storico, che ospiterà anche un concerto jazz e un evento enogastronomico presso la famosa Cantina delle Donne, straordinariamente aperta e visitabile per l’occasione

.Dalle ore 18:00 in Via Civitella, si svolgerà la cerimonia conclusiva del progetto 8 Marzo, 3 Donne, 3 Strade, promosso dall’Associazione Toponomastica Femminile con il patrocinio dell’ANCI, recepita dall’Amministrazione Comunale di Cansano su iniziativa dell’Assessore Michele Giammarco.

La manifestazione costituisce l’atto finale di un percorso intrapreso l’8 marzo 2024, quando la popolazione femminile di Cansano fu chiamata a esprimere tre nomi di donne ritenute significative – rispettivamente sul piano internazionale, nazionale e locale – cui intitolare altrettanti luoghi rilevanti per la comunità.



L’evento, organizzato da un gruppo di lavoro scelto e coordinato dall’assessore Giammarco e composto da donne che vivono o che hanno radici a Cansano, consisterà in una cerimonia itinerante che, dalla Villa Comunale di Via Civitella intitolata alla poetessa Alda Merini, si sposterà presso la discesa intitolata alla pittrice Frida Kahlo e quindi nella piazza, già “Piazza Intera”, intitolata all’artista e ricamatrice cansanese Chiara Villani. Alla manifestazione presenzieranno le signore Giulia Poletti, nipote di Alda Merini, e Sandra Ruscitti D’Onofrio e Giovanna Ruscitti Figliuzzi, nipoti di Chiara Villani.

Parteciperanno inoltre le rappresentanti dell’Associazione La Diosa Onlus di Sulmona, che allestiranno un punto informazioni attivo sino al termine della giornata.