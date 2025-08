Consiglio regionale, approvato il rendiconto 2024

L’Aquila, 5 agosto– Il rendiconto generale per l’esercizio 2024 è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale, con voto contrario delle opposizioni, nel corso della prima parte della seduta del Consiglio regionale. Il provvedimento è stato inserito all’ordine del giorno, insieme al progetto di legge sull’assestamento al bilancio di previsione 25-27, su proposta del presidente della Commissione bilancio, Vincenzo D’Incecco. Dopo il voto sul rendiconto, il presidente Lorenzo Sospiri ha avviato la discussione generale sull’assestamento. Seduta poi sospesa per dare spazio all’esame di diversi emendamenti finanziari presentati al progetto di legge: sono in tutto 57 le proposte di modifica. Il Rendiconto di gestione 2024 chiude con un risultato di amministrazione di 805.787.042,49 euro, mentre il disavanzo finanziario, è determinato nell’importo negativo di -93.456.834,07 euro. La legge fa proprie le raccomandazioni della Corte dei Conti, in attesa della certificazione delle maggiori entrate, a seguito della quale, si potrà intervenire con un margine di manovra certo sul recupero di alcuni tagli subiti da alcuni settori per il debito sanitario.

La seduta si è aperta con l’intervento di Alessio Monaco (AVS) sulla Giornata degli Abruzzesi nel Mondo, che si celebra oggi. Il consigliere ha espresso l’augurio affinché si individuino “ambasciatori abruzzesi nel mondo che si sono distinti ed omaggiarli con onorificenze previste nella legge regionale”. I lavori hanno poi esaurito l’ordine del giorno avviato nella seduta dello scorso 29 luglio, riprendendo con l’esame di alcune interpellanze. La prima, a firma dei consiglieri Dino Pepe, Giovanni Cavallari e Sandro Mariani, riguarda lo studio di fattibilità per la definizione del Dea di secondo livello, con specifico riferimento all’Ospedale di Teramo, previsto nel Piano sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e con quali risorse la Regione Abruzzo intenda sostenere finanziariamente la realizzazione dell’opera. Infine, l’interpellanza di Antonio Blasioli sull’utilizzo dei fondi Pnrr per la sanità con cui ha chiesto i tempi di realizzazione della Casa di Comunità a Pescara