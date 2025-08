Bugnara: Romantica 2025, un’edizione con i …fiocchi

Bugnara, la folla durante un concerto nella notte di Romantica

Bugnara, 5 agosto– La XIX edizione di Romantica, il festival internazionale di arte floreale, appena conclusa è stata una nuova e prestigiosa occasione per Bugnara per riaffermare la validità di un progetto attorno al quale il nostro paese e l’intero territorio intendono costruire delle prospettive nuove per un divenire migliore. Lo ha detto il sindaco di Bugnara Domenico Taglieri commentando il significato di questa edizione 2025 che ha visto una straordinaria partecipazione di oltre diecimila persone fra curiosi, turisti, appassionati di arte floreale che hanno voluto seguire da vicino, fino alle prime luci dell’alba, l’intera manifestazione.

Una ragazza straniera con abito di fiori in una stradina del centro storico

Fra gli aspetti caratterizzanti di questa edizione la presenza di ben 12 delegazioni straniere di maestri fioristi provenienti da diverse nazioni europee e “quest’anno- ha spiegato ancora Taglieri- per la prima volta abbiamo accolto, con grande piacere, la presenza anche di una delegazione Cinese. Tutti hanno lavorato per addobbare vicoli e piazzette del centro storico con tecniche e soluzioni floreali e tutti poi nella tarda serata hanno partecipato alle sfilate indossando abiti di fiori.

Bugnara, da molti anni è inserito nel club dei ‘Borghi più belli d’Italia’, ha accolto in questa occasione anche il presidente regionale dell’Associazione Antonio Di Marco ed il Presidente Nazionale Fiorello Primi che hanno apprezzato molto “l’originalità ed il fascino dell’iniziativa”

“Ora – ha proseguito Taglieri– vogliamo guardare avanti perché la prossima edizione del 2026 che si svolgerà il 1 agosto – dovrà segnare alcuni risultati di particolare interesse. Intanto stiamo già lavorando perché presto il nostro paese potrà ospitare una scuola di formazione per maestri fioristi che lavorerà l’intero anno e preparerà quanti amano e intendono dedicarsi a queste attività e naturalmente non tralasceremo alcuni progetti culturali innovativi e di grande interesse perché la nostra strategia di investire su turismo e cultura appare come la ricetta migliore per il nostro paese”

Una delle confezioni preparate dalle delegazioni presenti a questa edizione 2025

( ph. Sara Di Censo ed altri)