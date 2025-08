Sulmona: Pd chiede la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Dopo l’ultimo episodio nel corso della notte con l’esplosione di sette colpi di arma da fuoco in via del Cavallaro-

Sulmona, 4 agosto-Il Partito Democratico esprime profonda preoccupazione per i gravi episodi di cronaca verificatisi nelle ultime ore a Sulmona, che stanno generando un crescente senso di insicurezza nella cittadinanza.

L’ultimo episodio in ordine di tempo – quello dei sette colpi di arma da fuoco esplosi in via del Cavallaro – rappresenta un aspetto ancora più allarmante rispetto alle già numerose aggressioni e atti di violenza che hanno interessato la città nelle ultime settimane.

Si tratta di fatti che impongono una risposta tempestiva e coordinata da parte delle istituzioni.

Per questo motivo, il Partito Democratico chiede formalmente al sindaco di Sulmona di attivarsi immediatamente per la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di esaminare nel dettaglio quanto accaduto nelle ultime ore; rafforzare il presidio e il controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine;valutare l’attuazione di misure straordinarie per la tutela della sicurezza pubblica.

Il Partito Democratico è disponibile da subito a collaborare in modo concreto con l’amministrazione comunale e con tutte le realtà presenti sul territorio.