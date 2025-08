(primo piano) – Ragione vs Sentimento – La Partita

Francesca Di Giuseppe

SULMONA– Un bordocampo non rappresenta, solo, il perimetro di un campo sportivo, può annoverare tanto altro, bene lo si evince da RAGIONE vs Sentimento di Francesca Di Giuseppe. Nei pressi di questa linea di confine, spesso si consumano decisioni, si vivono paure e si affrontano gioie. Sono iniezioni di vita queste, con cui può familiarizzare, esclusivamente, chi…

…È cresciuta a pane e calcio, scarpette, allenamenti e trasferte…

Diletta, la protagonista di RAGIONE vs SENTIMENTO è incaricata, mediante, nomina, per decreto regio, dall’autrice Di Giuseppe, a far sentire tutte le donne più donne e più libere e, soprattutto a fissare nell’universo maschile il concetto semplice, naturale e consacrato per cui…

…Pure le femmine giocano?!

Di ragione e sentimento il mondo è sempre più carente! A questo scacco matto, a cui l’acidità umana intende continuare a sottoporre la vita, Francesca di Giuseppe, contrappone una storia-esempio. Per mezzo di questo libro che, viene facile definire “manuale di crescita” di cuore e cervello, ci si affida sin da subito alle parole credere e sognare, di conseguenza non si può che finire per brindare a chi crede nei sogni.

Le decisioni da prendere non amano suonare il campanello, sono presuntuose e arrivano di punto in bianco all’ingresso del muscolo cardiaco e alla finestra dell’encefalo. Diletta questo lo sa bene ed è per tal ragione che fra alti e bassi, fra luci ed ombre, trova sempre quell’angolo sicuro, poco protagonista e taciturno, in cui decidere il da farsi ed individuare, fra rumori opposti, la tonalità esatta per il bene di sé stessa.

Decidere comporta rinunce, dolori e cronometra il tempo ai legami sentimentali. Il cambio del testimone, in queste staffette esistenziali, Diletta, per gli amici Dada, lo trova nel mare che, nella sua immensità, nel suo essere agitato o nel suo essere quieto, dispone di, immaginari cuscini, pronti ad ascoltare, capaci di non giudicare e improntati all’accoglienza umana. Ecco perché solo al mare può chiedere…

…Se il primo amore non si scorda mai, come si fa ad amare ancora?…

Di uomini nella vita di una donna, con differenti ruoli, ve ne possono essere tanti, solitamente lo scettro lo porta per lungo tempo la figura paterna, per Diletta si aggiunga Antonio, Alessandro, presidenti ed allenatori e il pallone. Se per lei il campo di calcio rappresenta l’immensità, il pallone è identificabile nell’uomo della sua vita. Se per i presidenti l’importante è vincere per l’allenatore Michele si scende in campo con grandi dosi di passione, grinta ed umiltà, fattori questi che dovrebbero essere il sale della vita e che attraverso sconfitte e vittorie, lo sport applica ed infonde nella a crescita di ogni atleta.

Gli amori e le passioni, si compongono di dedizione e pratica infinita, forse questa è la ragione per cui è il numero 8 a imperare sulla maglietta di Dada che, se disteso rappresenta l’infinito. Amori forti, infiniti ed incontenibili, possono avere poteri invalidanti, possono generare panico e possono far sì che un amore si adoperi per cancellare l’altro, solo un dialogo schietto e sincero fra cuore e cervello può fare la differenza.

Francesca di Giuseppe, il più delle volte affida, alla raffigurazione, di tre palloni a centro pagina la chiusura di un capitolo e l’inizio dell’altro. In un intervallo più consueto ci si imbatte quando si mette piede nella riflessione-contributo del giornalista Luigi Guelpa che, fra l’altro, fa rilevare che calcio e politica vivono non raramente in simbiosi. Quando il giornalista Luigi Milozzi parlando di Gigi Riva auspica che il suo esempio contribuisca a donare valori alle generazioni future. Quando Berardo Lupacchini sostiene che, il tifoso deve restare tale anche nelle sconfitte, che il calcio è contenitore di aspetti fondanti della vita, sesso incluso. O quando Adamo Scurti riconosce al calcio, allo sport poteri sociali, culturali, etici e morali. Poco importa se ci si imbatte in capitoli numerati, l’essenza in questo lavoro letterario passa per contenuti ampi, diversificati e tutti a contributo di un obiettivo comune, realizzare sogni, raggiungere mete.

Frangenti forti e indimenticabili, quelli che, la acuta penna, di Francesca di Giuseppe colloca a bordo campo e non si può far finta di non vedere, in quel punto esatto della narrazione, appare una metà campo disegnata con tratto marcato e al lato lascia scorrere parole di vita vera che, toccano con delicatezza e chiarezza temi di parità sessuale, di socialità, di educazione, di coraggio.

La rete si deve gonfiare, si deve fare goal! La vita si deve comporre, deve divenire corposa, deve guardare al futuro e deve sporcarsi le mani per quel futuro, gli obiettivi aspettano di gonfiarsi di coraggio, di forza, di insieme.

Le richieste, i coinvolgimenti non mancano, in una narrazione che è sempre spedita e schietta. La dimestichezza che è propria di chi con certi ambienti è avvezza a dividerci l’aria, sin dalla nascita, ha portato alla realizzazione di una storia bella, ma soprattutto vera ed attuale. Lo sport, nel caso di specie il calcio, devono avere ruolo, presenza e possibilità. Quello che Francesca Di Giuseppe narra, è la partita a cui tutti debbono contribuire, affinché i giovani possano scendere in campo, ogni giorno. Sapere di potersi allenare in un luogo specifico, adatto, professionale e dedicato è una forma di adempimento costituzionale. Allenarsi è un matrimonio senza vincoli e alla pari con la vita, quella vita improntata al gioco di squadra, al bene comune, al futuro sano, al domani di tutti che passa per la realizzazione delle singole propensioni.

Permettere ed incoraggiare alle espressioni sentimentali e professionali è un movimento intellettuale la cui miccia, sempre più frequentemente, viene accesa dalla pratica sportiva.

Si racconti lo sport, le storie che gli gravitano dentro ed intorno e i goal non mancheranno mai, le reti saranno sempre gonfie, sane e forti.

In campo ci si sveglia ogni giorno, decidere di andare in rete può rendere protagonisti e migliori. Si scelga di segnare!

Cesira Donatelli

_________________________________________

RAGIONE vs SENTIMENTO di Francesca Di Giuseppe

Edito PODEROS

( ph del titolo da internet)