Anversa: mercoledì 6 agosto presentazione del libro “Le vergini del Commissario Malandra” di Franco Avallone

Anversa, 3 agosto- Appuntamento il 6 agosto, mercoledì, in Piazza Belprato per il primo ritrovo pomeridiano della Rassegna “Incontro con l’Autore” in programma nell’ambito di Anversa Estate 2025.

Franco Avallone presenta il suo appassionante romanzo “Le vergini del Commissario Malandra”, caratterizzato da tensioni e ironie, segreti e peccatori, tradizioni locali e colpi di scena.

Condotto dal giornalista Giuseppe Fuggetta, l’incontro si svolge sotto l’egida del Parco letterario “G. d’Annunzio”.

La Rassegna prosegue durante il mese di agosto con altri interessanti appuntamenti culturali: il 13 Antonello Pasini con La sfida climatica, il 18 Ernesto Seritti con L’ultima transumanza, il 22 Pierluigi Franco con Cosa resta dell’Europa, il 28 Gino Bucci con Rime toscibili.

Da segnalare inoltre uno speciale focus che si terrà l’11 agosto per il Volume fotografico Abruzzo: ammira, scopri, ama di recente pubblicato da De Siena editore.