Sulmona: sulla vicenda Cogesa, gruppi di maggioranza:”Ecco la nostra verità”

Sulmona,2 agosto – Le vicende che stanno interessando il Cogesa continuano a restare al centro del dibattito politico cittadino- Dopo la nuova presa di posizione dei gruppi di opposizione i partiti della coalziione di maggioranza (Fdi,Sulmona al Centro,Noi moderati,FI) hanno replicato alla nota “Ancora una volta i gruppi di minoranza del Comune di Sulmona palesano il loro stato confusionale e la loro incapacità di articolare un ragionamento coerente e logico.Sarà forse sfuggito ai colleghi di minoranza- si legge nel documento- che la proposta di fissare la discussione sul bilancio di Cogesa in sede di controllo analogo a settembre è pervenuta da sindaci di area centrosinistra ed ha, tra l’altro, raccolto il consenso unanime di tutti i sindaci presenti.

La proposta è, del resto, da considerarsi di assoluto buon senso e di grande responsabilità in quanto, come i consiglieri di minoranza dovrebbero sapere, non tutti i Comuni hanno provveduto alla sottoscrizione della nuova convenzione recante il nuovo regolamento di funzionamento del controllo analogo.Una eventuale discussione e successiva votazione avrebbero messo seriamente a rischio la validità delle procedure di approvazione del bilancio medesimo.

Vogliamo, altresì, cogliere l’occasione per complimentarci con il sindaco Luca Tirabassi per essersi fatto parte attiva con tutti gli altri sindaci, sollecitando la sottoscrizione della suddetta convenzione. Invitiamo, pertanto, la minoranza del Comune di Sulmona a raccordarsi con i sindaci della loro stessa area per evitare in futuro di fare simili figuracce”.