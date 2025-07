Castelvecchio S.:Arti e Mestieri a Palazzo,grande attesa per serata anni 80 e notte bianca

Nelle notti più calde d’estate, Arti e Mestieri a Palazzo- Castelvecchio DiVino in Vino diventa una grande kermesse musicale, che celebra i migliori vini d’Abruzzo a ritmo di musica. Dall’8 al 10 agosto, performance ed esibizioni di tutti i generi faranno risuonare piazzette e vicoli antichi di Castelvecchio Subequo, borgo meraviglia della Valle Subequana, in provincia dell’Aquila. Grande attesa sabato 9 agosto per la travolgente Serata Anni ’80, mentre domenica 10 agosto il gran finale sarà la Notte Bianca.

CASTELVECHIO SUBEQUO (AQ) – Fervono incessanti i preparativi per Arti e Mestieri a Palazzo- Castelvecchio DiVino In Vino, la rassegna più attesa dell’estate di Castelvecchio Subequo, nel cuore della Valle Subequana, in provincia dell’Aquila, in programma da venerdì 8 a domenica 10 agosto. Qui, i migliori vini d’Abruzzo riempiranno i calici nelle notti delle stelle cadenti, con i sound più avvolgenti dell’estate. La formula è quella della degustazione itinerante, calice e sacca al collo, che porterà alla scoperta a sorsi lenti dei tesori storici del piccolo borgo subequano. Tra vini, cantine storiche e una ricca proposta culinaria del territorio, Arti e Mestieri a Palazzo 2025 si trasformerà, così, in un palcoscenico musicale di alto livello.

Si parte venerdì 8 agosto con l’inaugurazione in grande stile, alle ore 18, in Piazza San Francesco. Tra le piazze più belle dei borghi abruzzesi con la magnifica facciata della chiesa trecentesca dedicata al Santo di Assisi, sarà la cornice d’eccezione per l’apertura della rassegna affidata, come da tradizione, al Coro Folk Sirente di Castelvecchio Subequo, oltre 50 anni di storia e tradizioni subequane portate in giro in Italia e in Europa. Reduce dalla partecipazione di successo all’ultima edizione de La Notte dei Serpenti, ideata dal maestro Enrico Melozzi, il coro subequano si esibirà tra canti e balli insieme al Coro dei Maccabbarri di Penne, portando in scena la migliore anima folk abruzzese. A seguire, alle 18.30, con l’apertura delle cantine, le esibizioni delle due rappresentative si faranno itineranti, raggiungendo tra tamburelli e fisarmoniche le diverse location allestite per la degustazione dei vini. Saranno in centro storico, invece, i Sax &Voice Duo, seducente binomio tra il sax di Agostino e la voce di Marzia Ferrini che riprodurranno gli intramontabili successi della musica italiana e straniera.

Sabato 9 agosto, sempre nel centro storico, presso Palazzo Valeri, faranno da sottofondo all’assaggio, dalle 18.30, i Naima Duet, voce e pianoforte, per note jazz e pop internazionale di grande effetto. Poi, a partire dalle 23, il centro storico di San Giovanni si trasformerà in una macchina del tempo, facendo rivivere gli strepitosi anni ’80 con SERATA ANNI 80. Tra luci al neon e melodie indimenticabili, sarà un palco d’eccezione sotto la direzione del Dj Tonino Vivarelli, che metterà in consolle i migliori brani dell’italo-disco e del pop anni ’80 che hanno fatto ballare intere generazioni. A precedere il ricco programma musicale, in mattinata, a partire dalle 9.30, saranno le iniziative legate a La Giornata del Minatore, simbolo per eccellenza degli antichi mestieri di Castelvecchio Subequo, che si concluderà alle 11 con la conferenza “Storie e Memorie sul mestiere del Minatore”.

Domenica 10 agosto, dalle 18.30, sarà la volta di Pianoforte e Voce in Piazza San Francesco, musica dal vivo con piano che farà vibrare la bellezza antica della piazza, mentre in centro storico si esibiranno gli Andamarosa, il noto quartettoche reinterpreterà i brani della tradizione popolare del Sud tra rock-jazz e world music. Saranno nel giardino di Cantina Pirro, invece, gli Ago Live Disco Sax Player con la migliore disco live a ritmo di sax. Momento di musica anche in mattinata, con “Oggi Sposi”: l’inedita cerimonia che festeggia gli anniversari di nozze sarà accompagnata dalle 11, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, da voce e piano dei Naima Duet.

Sarà il preludio musicale all’attesissima terza Notte Bianca. Il cuore della festa è tutto a Piazza Primo Maggio, pronta a diventare un Dj Set a cielo aperto (ingresso gratuito) fino a tarda notte. Si comincia alle 23.45, con Dj Givspel, Valeesse, Andrew C. in consolle. Riscalderanno l’atmosfera prima dell’arrivo sul palco della guest star della rassegna, Carletto Life, il comico influencer che dall’Umbria sta spopolando sui social con gli scherzi a nonno Faustino ed esilaranti sketches. Vera star di Instagram con 940mila follower, Federico Carli, in arte Carletto Life, dal 2018 racconta sul suo profilo la sua vita quotidiana tra quello che accade in famiglia e il suo paese, Bastia Umbria, provincia di Perugia. Protagonista dei suoi video è il nonno Faustino, vittima dei suoi scherzi, ma diventato vero idolo dei seguaci dello youtuber umbro. Un talento della comicità social, che ha conquistato tanta gente comune, ma anche nomi noti dello spettacolo tra calciatori e vip.

Altra anima della manifestazione saranno arti e mestieri di una volta. Le botteghe di artigianato artistico, gli antichi mestieri e i produttori locali animeranno fianco a fianco “gli spazi” delle cantine, sempre nel centro cittadino. Un viaggio magico tra lavorazione della pietra e del legno, sculture in metallo, pittura su materiali di riciclo, stampe fotografiche su tela, manufatti artistici, lavorazione di selci preistoriche, uncinetto, sartoria e gioielli artigianali, cosmetici naturali, lavanda, miele, dolci tradizionali e tanto altro. Aprirà di nuovo le porte anche il “Museo dei Ricordi della Valle Subequana”, nato dalla passione e della ricerca del compianto Enrico Acconcia, tra i padri fondatori della storica rassegna. Uno spazio del passato che racconta, attraverso attrezzi e utensili di antichi mestieri, la storia di una comunità piegata alla fatica e al lavoro dei campi.

Divertimento assicurato anche per i più piccoli, con l’area “DiGioco in Gioco” in piazza Primo Maggio, che vedrà alternarsi attrazioni, giochi e spettacoli dedicati. Venerdì 8 agosto, dalle 19, divertimento assicurato tra strabilianti gonfiabili (con la novità del calcio balilla), mascotte, truccabimbi, baby dance e balli di gruppo, bolle di sapone giganti e pignatta, zucchero filato e pop corn, a cura dell’associazione Magicabula. Ancora gonfiabili e musica sabato 9 agosto, mentre dalle 18 si balla con Zumba Kids e Yoga a cura dell’associazione Bimbi in Armonia. Dalle 19 spazio, invece, all’animazione per grandi e piccini a cura dell’associazione La Formica. Domenica 10 agosto sarà Zumba Fitness per adulti, dalle 18. Non mancheranno dolciumi, caramelle e crepes con la regina delle crepes, Lady Crepes, amatissima sui social con le sue scorribande in tutto Abruzzo.

Arti e Mestieri a Palazzo sarà una grande esperienza di turismo lento. Tra antichi palazzi, vicoli fioriti, cantine sotterranee e giardini segreti, 10 cantine d’eccellenza d’Abruzzo saranno protagoniste di una degustazione esperenziale guidata dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier d’Abruzzo. Calici di etichetta tra rossi, cerasuoli e bianchi, con la novità dei vini naturali, si sposeranno alla bellezza del territorio, celebrata in ogni aspetto, dall’arte alla cultura, dalla musica alla gastronomia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Castelvecchio Subequo insieme al Comitato Arti e Mestieri a Palazzo- Castelvecchio DiVino in Vino ed è cofinanziata dal Piano Nazionale Complementare al PNRR-Next Appennino.