Sulmona: pronto il calendario eventi mese di agosto

Sulmona,30 luglio-La città è pronta ad accogliere un mese di agosto ricco di appuntamenti culturali pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

“Per il mese di agosto” dichiara l’Assessore alla Cultura Emanuela Cosentino – abbiamo costruito un programma che unisce qualità, e varietà per adulti e bambini. Agosto sarà un mese da vivere intensamente, grazie a rassegne teatrali dedicate ai più piccoli, spettacoli sotto le stelle, visite guidate gratuite per tutti, street food e tanta musica di grande livello che animerà il centro storico. La musica, infatti, sarà la grande protagonista di questo mese con gli imperdibili appuntamenti di Muntagninjazz e Piano Piano per Sulmona, una realtà che cresce di anno in anno per qualità e presenza di pubblico.

Dal teatro per bambini e ai laboratori – con la tradizionale rassegna di – Popanz -, alle performance musicali, passando per iniziative culturali diffuse in diversi punti della città, il calendario del mese di Agosto intende offrire momenti di svago, riflessione e condivisione. Invitiamo tutti a venire in città e a godere delle atmosfere estive nelle bellissime location scelte per accogliere gli eventi. È un’occasione per scoprire o riscoprire il nostro centro storico, valorizzato da spettacoli pensati per tutti».

Un ringraziamento speciale alle Associazioni Culturali che anche quest’ anno voluto contribuire ad animare la nostra città con entusiasmo ed impegno, all’ufficio Cultura e a tutti gli uffici comunali per il supporto nell’organizzazione degli eventi. Il programma completo sarà consultabile sul sito del Comune di Sulmona