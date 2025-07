Villalago: torna la “ notte bianca” del libro”

Villalago,30 luglio –Il 9 e 10 Agosto 2025 Villalago renderà onore al “Libro” con la notte bianca dedicata alla promozione della lettura presentando autori e nuovi volumi usciti quest’anno in libreria. Un evento giunto alla Quinta Edizione che si svolge all’aperto lungo la bella, elegante e suggestiva gradinata che dalla piazza principale porta al centro storico.

Anche quest’anno sarà un connubio culturale di libri, musica, dibattiti e mostre. Si parlerà di storia, di archeologia, di autismo, ma soprattutto della vita dei nostri piccoli paesi, quella della Valle del Sagittario, raccontata dai nostri giovani scrittori. E proprio a questi la manifestazione ha inteso porre particolare attenzione. La Valle del Sagittario non è solo ambiente, natura e laghi, ma anche uno scrigno di poeti e scrittori, che meritano di essere protagonisti nella notte bianca del libro.

È organizzata da un insieme di associazioni villalaghesi con il contributo di persone che hanno a cuore il paese. La finalità è tutta rivolta al libro, quale mezzo di eccellenza per “Illuminare l’anima”. Tra gli obiettivi vi è anche quello della valorizzazione dell’identità culturale di Villalago, uno dei borghi più belli d’Italia.

Si inizierà sabato 9 Luglio alle ore 17,00 nella Piazzetta San Domenico con l’esibizione del “Trio Sulmonese” che con musiche e canti aprirà la manifestazione. Seguiranno i saluti istituzionali e poi sarà l’antropologa culturale Anna Rizzo a guidare la discussione su “La vita segreta dei borghi in via di spopolamento” con gli interventi dei presenti.

Alle ore 18.45 – il prof. Giovanni Liccardo, archeologo e storico, presenterà il suo nuovo libro: “Storia insolita di uomini, borghi e oggetti dei musei di Napoli” Subito dopo, alle ore ore 19.30 – il prof. Marcello Giovannelli parlerà del suo libro “Disagio”, romanzo breve che parla dei giochi di un tempo a Frattura e di come il disagio giovanile diventi fonte di nuove possibilità nella vita.

Concerto rock dalle 20.30 alle 22.00 del complesso i POKER, ” Villalago Calling”.Alle ore 22.00 – quarta presentazione del libro dello storico Loreto Giovannone: “La faccia nascosta del Risorgimento” – i Savoia alla conquista del Sud, fra stragi e campi di concentramento.

Alle ore 22.45 – BARON NOIR, voce e chitarra, canzoni d’autore.Ore 23.15 – Lo scrittore Federico Mastrodomenico parlerà del suo nuovo libro “Le ombre della luce”, in cui racconta con una finzione letteraria la storia di Castrovalva, suo paese natio.

Alle ore 24.00 – il gruppo musicale ALMA BRAVA, chiuderà la “Notte bianca del libro” con Bossa Nova sotto le stelle.Per tutta la giornata ci saranno gli stand delle case editrici.

Domenica 10 Agosto giornata dedicata ai bambini

Alle ore 17.00, laboratorio didattico con la carta. …”piega, piega, piega … ecco pronto il tuo libriccino”. A cura dell’insegnate Anna Maria Grossi.Alle ore 18.30 le sorelle Volpicelli presentano lo spettacolo di burattini dal titolo “La principessa e il Ranocchio” Ore 19.30, finale con la costruzione e lancio di aeroplanini di carta… e lampadaforia.