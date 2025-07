Presidio dei lavoratori delle farmacie private 

Pescara, 30 luglio Si è svolto questa mattina a Pescara il presidio regionale dei lavoratori e delle lavoratrici delle farmacie private abruzzesi aderenti alla mobilitazione nazionale. Una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali è stata ricevuta dalla Federfarma Abruzzo, nella sede di Via Raiale, 118.

Nonostante la disponibilità dimostrata nel concedere l’appuntamento, non è stata rilevata alcuna apertura da parte di Federfarma Abruzzo ad accogliere le istanze portate avanti dai lavoratori e dalla Filcams CGIL Abruzzo Molise.Rimane dunque ferma la protesta sindacale contro la proposta salariale di Federfarma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del settore. Un’offerta di aumento di 120 euro lordi mensili , ritenuta dalla Filcams CGIL Abruzzo Molise assolutamente inaccettabile, inadeguata e irrispettosa.

Tale proposta non tiene conto dell’aumento del costo della vita (inflazione) e non riconosce in maniera adeguata la professionalità, le competenze e il ruolo sociale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore farmacia.