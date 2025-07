Rigenerazione urbana, Campitelli: “Assegnati ulteriori 10 milioni di euro a cinque Comuni”

Fra i comuni beneficiari ci sono anche Roccaraso( 2,5 mln e Castel di Sangro (2,5 min)

L’Aquila,29 luglio- “Con la pubblicazione di un’ulteriore graduatoria da parte del dipartimento del Governo del Territorio sono stati assegnati 10 milioni di euro a cinque Comuni della Regione Abruzzo: San Giovanni Teatino (2,079 Milioni) Bucchianico (900.000,00) Roccaraso (2,5 milioni) Castel Di Sangro (2,5 milioni) e Manoppello (2,020 milioni)”, informa in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli.

“Prosegue a passo veloce il lavoro degli uffici regionali nell’esaminare i circa 250 progetti proposti dai Comuni, per interventi di rigenerazione urbana, in risposta al bando pubblicato dalla Regione ad inizio anno avendo a disposizione una somma pari a 78 milioni di euro. Qualche settimana fa sono stati assegnati i primi 10 milioni alla linea A finanziando 54 Comuni, oggi si assegnano gli ulteriori 10 a Comuni che hanno proposto progetti molto impegnativi economicamente e a cui va un elogio particolare perché a fronte del contributo richiesto hanno compartecipato fino al 100% con fondi propri, un risultato del tutto inatteso che conferma e premia le scelte progettuali di amministrazioni che credono nella rigenerazione urbana, tema messo al centro dell’attenzione da tutta la politica urbanistica della Giunta regionale a guida centrodestra.

Rimangono da assegnare ulteriori 58 milioni della linea B, con cofinanziamento minimo del 5 % da parte dei Comuni. Gli uffici stanno lavorando assiduamente e speriamo che a breve avremo anche la graduatoria per questa linea” aggiunge il consigliere. “Voglio esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutti gli uffici del dipartimento, ai Comuni e ai loro tecnici che hanno risposto in maniera così significativa, impegnando moltissime risorse dei loro bilanci da aggiungere al contributo regionale in modo da realizzare progetti più rilevanti per la riqualificazione territoriale”, conclude Campitelli.