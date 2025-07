Abruzzo:Banche, il presidente Sospiri incontra Abi 

Il Presidente del C.R. Sospiri

L’Aquila,29 luglio- Si rafforza la collaborazione tra le banche del territorio e la regione Abruzzo con l’ottica di ottimizzare nell’ambito di un tavolo tecnico la gestione dei vari strumenti agevolativi e veicolare la liquidità alle imprese in modo corretto e tempestivo. Un’opportunità alla luce della potenziale ripresa delle imprese locali, vincolata tuttavia al quadro delle tensioni geopolitiche internazionali e agli impatti degli accordi sulle politiche commerciali. In questo scenario, si è valutata l’opportunità di un nuovo confronto con la Finanziaria regionale (Fira) considerato il nuovo percorso organizzativo in atto quale organismo intermedio in grado di gestire direttamente e per conto della Regione Abruzzo l’iter dei fondi europei. È quanto definito nel corso di un incontro a Pescara tra la Commissione regionale Abi Abruzzo, presieduta da Valeria Nina Franceschini, e il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo delle imprese locali concentrandosi su tutte le tematiche legate al credito e alla disponibilità di agevolazioni e contributi, relativi a fondi statali, locali e strutturali europei; nonché alla gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore della filiera produttiva.

“Da parte della Regione Abruzzo c’è la massima disponibilità al confronto costruttivo e al dialogo”, ha spiegato il Sospiri che ha aggiunto: “Siamo pronti a confrontarci con il mondo bancario per trovare soluzioni comuni, eventuali correttivi, e magari ricevere preziosi consigli su azioni da intraprendere in campo economico. L’obiettivo è quello di spendere le risorse a nostra disposizione e in questo senso abbiamo intercettato tutte le linee della programmazione europee. Al tempo stesso, stiamo lavorando per riformare il patrimonio legislativo regionale al fine di realizzare lo snellimento delle procedure burocratiche. Tra questi interventi voglio ricordare la legge per le aree idonee o la riforma urbanistica che permetterà di rilanciare anche il ruolo delle aree industriali. Grazie alla Zes, che ci ha visto tra i primi in Italia a crederci, abbiamo realizzato importanti risultati utili al tessuto industriale che resta il traino dell’economia abruzzese. Inoltre, l’attenzione è massima per il potenziamento dei porti e dell’aeroporto oltre che sul raddoppio ferroviario Pescara-Roma che rappresenta un prezioso collegamento merci.

Ci stiamo dando da fare e l’Abruzzo oggi può vantare il pieno equilibrio finanziario. Certo, ci sono anche altri aspetti su cui dobbiamo lavorare con impegno e, in tal senso, un pieno e costruttivo confronto con il mondo bancario può rendere ancora più efficace la nostra azione”.“Pur di fronte alla disponibilità di sostegno del settore bancario – ha dichiarato Franceschini – in questo particolare momento di incertezza le imprese rallentano i piani di investimento, diventa dunque fondamentale rinnovare i sistemi di garanzia per stimolare nuova domanda e incoraggiare sul terreno della progettualità. Allo stesso tempo è fondamentale ricorrere a meccanismi agevolativi evitando tuttavia la frammentazione delle risorse su strumenti diversi per ogni territorio che rischiano di creare confusione, duplicazioni e difficoltà operative, sia per le imprese che per il settore bancario”.