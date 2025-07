Domani tornerà a riunirsi il Consiglio regionale

L’Aquila, Palazzo Emiciclo sede dell’Assemblea regionale

L’Aquila,28 luglio– – Il Consiglio regionale è stato convocato per domani, martedì 29 luglio, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. La prima parte della seduta sarà dedicata alla discussione delle seguenti interpellanze: “Criticità in ordine al collasso della vasca di sedimentazione del depuratore di Paglieta (CH) – C.da Saletti” (Paolucci) ; “ Definizione DEA II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo” (Pepe, Cavallari e Mariani); “Stato di attuazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Abruzzo” (Alessandrini, D’Amico e Paolucci); “Stato di attuazione della Rete Ospedaliera e situazione gestionale e organizzativa del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro” (Mariani e Pietrucci); “L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente): applicazione da parte della Giunta regionale dell’articolo 32, comma 10 bis, nei confronti dell’ATC “Vomano-Fino”, in virtù delle prerogative esercitate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2″ (Pepe); “Rischio disimpegno fondi FSC 2021-2027 per indisponibilità di liquidità” (Paolucci); “Ritardi nell’avanzamento di spesa dei Fondi europei” (Paolucci); “Progetto Casa di Comunità via 8 marzo Pescara – rischio perdita fondi Pnrr (Blasioli); “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise” (Blasioli); “Dichiarazioni del management Stellantis e al futuro del sito industriale ex-Sevel di Atessa” (Taglieri); “Grave criticità irrigua nelle frazioni di Bagno e Monticchio – Richiesta di chiarimenti e interventi urgenti da parte della Regione Abruzzo e dell’assessore Imprudente” (Paolucci).

Successivamente saranno esaminati due provvedimenti amministrativi: “Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020”; “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024″ e L.R. 2 maggio 1995, n. 95 – Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – anno 2024”.

All’ordine del giorno anche i progetti di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell’Arap” e “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (Aral)”; l’Assemblea procederà poi all’elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Infine, saranno discusse due risoluzioni: “Iniziative urgenti a sostegno delle edicole abruzzesi” (a firma del consigliere Blasioli) e “Richiesta spostamento fermata Linea TUA nel Comune di Villa Celiera (PE)” (Di Marco)