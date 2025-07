Sulmona:Giostra Cavalleresca, oggi gran finale 

– Sulmona, 27 luglio– Oggi, domenica 27 luglio, si replica con la seconda e conclusiva giornata della rievocazione storica: alle 16 il corteo, con la partecipazione dell’attrice Carlotta Natoli, che sarà la Regina Giovanna d’Aragona, e alle 18 le gare in piazza Maggiore per la conquista del palio. Secondo gli esperti Il Sestiere di Porta Filiamabili ipoteca la vittoria della XXIX edizione della Giostra Cavallersca di Sulmona.



Il suo cavaliere e campione in carica, Marco Diafaldi, guida la classifica della prima giornata di gare, confermandosi l’uomo da battere. Nelle sette eliminatorie di ieri il faentino ha messo a segno 2 vittorie, totalizzando 6 anelli e 16 punti, in un tempo di 61”32. Al secondo posto un ottimo Mattia Zannori (2 vittorie, 5 botte, 14 punti in un tempo i 59”19), per il Borgo di Santa Maria della Tomba che attende la vittoria dal 2014. Terzo gradino del podio per il Sestiere di Porta Bonomini, difeso in campo dal fantino Gertian Cela (2 vittorie, 5 botte, 13 punti in 60”61). Quarto posto, con una vittoria, per il Borgo San Panfilo con il cavaliere Luca Innocenzi che, alla seconda sfida, ha tenuto tutti col fiato sospeso per una brutta caduta nella curva di Santa Chiara.



Il cavallo ha perso un freno, ma per fortuna né il fantino né l’animale hanno riportato conseguenze nella cadute, se non la penalità e l’esclusione dalla seconda sfida. Di Innocenzi, tuttavia, il tempo migliore di oggi: ha girato, infatti, in 28”86. Chiudono la classifica con 0 vittorie, Manaresca, Pacentrano e Japasseri.

Un responso che è, però, tutt’altro che definitivo. Sarà la sommatoria tra i risultati di oggi e quelli delle altre sette eliminatorie di domani a decretare i Borghi e Sestieri semifinalisti e finalisti che si contenderanno, all’ultimo anello, la conquista del palio. Prima delle gare, e con il favore del clima, decisamente più fresco dei giorni scorsi, è andato in scena il corteo di oltre trecento figuranti lungo corso Ovidio. Dopo l’arrivo in piazza Maggiore, le esibizioni di musici e sbandieratori. Il campo di gara ha ospitato anche il Carosello storico del drappello di 13 militari dell’Arma del 4° reggimento Carabinieri a cavallo di Roma, che, con la guida del vice brigadiere Roberto Benvenuto, hanno ridato alla battaglia d’Indipendenza del 30 aprile 1848, più nota come carica di Pastrengo. Sono stati proprio loro ad aprile il corteo storico.

A chiuderlo, invece, bella novità, un piccolo gruppo degli amici di Burghausen: assenti alla Giostra europea della Pace, la scorsa settimana, per concomitanza con la loro rievocazione storica, la Burghfest, non hanno però voluto l’appuntamento con la rievocazione cittadina.



Splendide la Regina Giovanna d’Aragona e le dame, negli abiti disegnati dal costumista Alessandro Pischedda. Ad impreziosiate la loro gli storici gioielli della tradizione scannese, opera dei maestri orafi Di Rienzo. Tra le novità del corteo, il neocostituito gruppo d’armi del Borgo San Panfilo, guidato dal maestro Alessandro Tonti. Presenti alla manifestazione anche Tariq Khaddam Alfayez, vice ambasciatore e ministro plenipotenziario del Regno saudita a Roma, e Mohammed Almubarak, capo sezione affari culturali della stessa ambasciata, che hanno salutato il pubblico di Sulmona. Si sono unito ai saluti il presidente dell’associazione Giostra Cavallersca, Maurizio Antonini, che ha ringraziato tutti i volontari e il vicesindaco della città di Sulmona, Mauro Tirabassi. “La Giostra”, ha detto, “è un evento che non celebra la storia, le tradizioni e lo spirito di comunità che caratterizza la nostra città, ma è anche simbolo del legame con la nostra storia. A tutti coloro che lo rendono possibile va il nostro più sentito ringraziamento.”



