Sulmona,25 luglio– Il Polo Museale Civico Diocesano Santa Chiara di Sulmona diventa “Museo Aperto” perché sarà totalmente accessibile alle persone con disabilità fisica e cognitiva.

La cerimonia di presentazione del progetto realizzato è in programma il 29 luglio alle 18:00 nel cortile del Complesso di Santa Chiara, in Piazza Garibaldi a Sulmona.

L’obiettivo del Progetto “Polo Museale Civico Diocesano Santa Chiara – Museo aperto”, finanziato con i Fondi PNRR Missione 1 (M1C3), 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”, è proprio promuovere la conoscenza migliorando la fruibilità museale attraverso strumenti comunicativi digitali e moderni.

In pratica, attraverso percorsi dedicati, sistemi di Audio Guide in italiano e inglese e Video Guide in LIS (Lingua Italiana dei Segni), Pannelli QRcode e utilizzo di un linguaggio semplificato, il Polo Museale diventa fruibile da tutti.

“La valorizzazione dei luoghi della Cultura è una priorità per questa Amministrazione, così come l’inclusione delle persone con disabilità. Questo è il modello di città che vogliamo, accogliente, aperta e capace di valorizzare il proprio patrimonio con lo sguardo rivolto al futuro. Esprimo grande compiacimento per questa lodevole iniziativa e ringrazio tutti coloro che, a vario titolo e nel tempo hanno concorso alla realizzazione di questo significativo progetto”. Lo afferma il Sindaco Luca Tirabassi.

“Il Progetto Polo Museale Civico Diocesano Santa Chiara – “Museo aperto” rappresenta” afferma l’assessore alla Cultura Emanuela Cosentino “un momento importante per Sulmona e per tutto il nostro territorio. Gli interventi, avviati dalla precedente amministrazione e proseguiti durante la gestione commissariale, sono stati completati dalla nostra Amministrazione. E oggi possiamo finalmente consegnare alla comunità un Polo Museale privo di barriere.

Un ringraziamento particolare” aggiunge “va all’Ufficio Cultura del Comune, alla Dirigente Maurizia Di Massa, al funzionario Alessandro Ginnetti per l’impegno e la professionalità dimostrati, agli altri Uffici comunali e rispettivi dirigenti che hanno prestato collaborazione e all’Anffas che ha curato la predisposizione dei contenuti facilitati per persone con disabilità cognitive. Un plauso sincero anche alla Dott.ssa Chiara Buccini per il suo supporto nella comunicazione e disseminazione dei risultati e alle volontarie civiche Anna Colangelo e Lucia Vernacotola che ogni giorno operano con passione all’interno di queste sale, rendendo vivo e accogliente il museo, il loro supporto è stato fondamentale.

A nome di tutta l’Amministrazione, esprimo un sentito ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto. Sono questi i risultati che ci aspettiamo in ogni ambito dell’azione pubblica, ma che in questo caso contribuiscono in modo particolare a costruire un’offerta culturale inclusiva, completa e coinvolgente, davvero aperta a tutti.”

Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, il Vescovo di Sulmona-Valva, S.E. Mons. Michele Fusco, l’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Sulmona, Emanuela Cosentino, la Dirigente della Ripartizione 1 del Comune di Sulmona, Maurizia Di Massa, la Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio L’Aquila e Teramo Cristina Collettini e Regine Colarocco, Progettista Piano Abbattimento Barriere architettoniche, modererà il dibattito la giornalista Chiara Buccini.

Al termine della cerimonia è prevista la visita guidata gratuita al Polo Museale dotato di percorsi per persone con disabilità.