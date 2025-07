La Contessa Jacovella da Celano, torna dall’esilio in città per il suo film festival

La fantasia diventa realtà, attraverso l’arte magica del cinema.

Sulmona, 24 luglio- Gli incontri immaginari con i personaggi storici, come affermava un noto critico, sono il “ponte” tra passato e presente, per riproporre in chiave moderna il profilo di uomini e donne “Esemplari”, che hanno lasciato il segno,come la Contessa Jacovella da Celano, nata nel castello di famiglia, che dominava il lago Fucino, a cavallo tra “il vecchio ed il nuovo”, tra il XIV e XV secolo.

Era figlia di una casata illustre ed influente del suo tempo, con il padre Nicolò, Conte di Celano,discendente della dinastia dei Berardi e la madre Maria Marzano, figlia del grande ammiraglio Giacomo e di Caterina Sanseverino, una delle famiglie più potenti del Regno di Napoli. Per questo la bella “Giovannella”, insieme alle sorelle, già sposate ed al fratello maggiore Pietro (morto prematuramente) divenne l’erede del titolo nobiliare e di tutti i cospicui beni.

Ebbe un’educazione d’amore per la cultura, l’ arte ed il mecenatismo, con un forte attaccamento alla chiesa cattolica, ma al pari di donna d’armi, come imponevano i turbolenti anni dell’inizio del ‘400, dove si era perennemente in lotta per difendere il potere delle famiglie, anche da intrighi di palazzo e dove il matrimonio era una formidabile arma per cementare alleanze tra le casate dell’epoca, allargando i loro possedimenti, in realtà vecchia come il mondo, con l’unione di sangue.

Ecco la cronaca annunciata di questa giornata straordinaria, vissuta tra realtà e fantasia: “Appena appresa la notizia, che la sua tanto cara Città di Celano, ha voluto onorarla dell’invito al proprio Film Festival, la Contessa è riuscita a fuggire, come era stata costretta per tutta la vita, anche dal castello di Venafro (IS), dove era stata esiliata proprio dal figlio “Ruggerone”.

All’arrivo, dopo lunghe ore di viaggio, sulle strade montane della grande contea, passando per le rigogliose terre dell’Alto Sangroe della Valle Peligna, intravide il castello, dov’era nata e vissuta l’infanzia felice e non riusciva a trattenere le lacrime, entrando dalla “Porta Berardi” e vedendo il Largo a lei intitolato: scendendo dalla carrozza, venne accolta dal sindaco, l’Ing Settimio Santilli, che le consegno’ le “Chiavi della Città” e dall’Avv. Silvia Morelli, come Presidente Consiglio Comunale, che le conferi la Cittadinanza Onoraria, presentandole lo stesso Direttore Artistico, Corrado Oddi, da Trasacco, con accanto la bella presentatrice Laura Freddi, arrivata dalla “Città Eterna”.

“Il suo abito verde riluceva, con un’acconciatura dorata, esaltata dai suoi belli capelli biondi, ma con il viso segnato da una ruga,che la solcava fino alle sottili ciglia, specie dopo le tante pene ed amarezze subite, nella sua ancor giovane vita.

Si era seduta, in prima fila, senza parlare, accennando solo un saluto con la mano, a chi la chiamava per nome, con un sorriso amaro, forse per i tanti ricordi che quel luogo suscitava nel suo cuore. Ma la tensione man mano si sciolse, con un misto di meraviglia e stupore negli occhi luminosi, quando il prodigio delle immagini proiettate sul grande schermo prese vita, con i cortometraggi della rassegna, che si alternavano ed anche uno “sguardo di grazia” E di sana curiosità femminile , specie osservando i capelli delle attrici, così diversi ed “eccentrici” rispetto ai suoi, che accarezzava, nascosta nella penombra, scambiando poi un occhiata complice con la sua dama di compagnia ed il cocchiere, in verità atterriti e sgomenti dalla paura. E così, alla fine di quelle immagini visive, quando tutti si mossero dai loro posti, nella confusione che si era creata, la piccola figura di Jacovella scomparve, come un sogno vissuto ad occhi aperti, più con la fantasia,dissolvendosi: lasciò però tutti sbalorditi ed ancor più propensi a curare e custodire questa preziosa pagina di storia della Città di Celano:

L’antica e fiera terra dei Marsi, che fin dall’epoca italica non si e’ mai piegata e consegnata ai conquistatori di turno, che hanno sempre cercato di cancellarne l’identità, fino ad oggi, ma senza mai riuscirci, pur nel destino controverso della storia.

Sergio Venditti – Rivista “Tempo Presente” – Abruzzo