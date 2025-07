Stellantis e settore auto e automotive in Abruzzo, quale futuro?

ma non possiamo farcela da soli. La politica ha innescato la crisi dell’automotive e quindi è la politica che ora deve contribuire a risolverla”.

Il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, ha aggiunto: “È fondamentale salvaguardare l’industria italiana dell’auto e l’intero settore dell’automotive. Continuiamo a chiedere con forza un impegnoalla Regione e al Governo per imporre all’Europa di decidere presto e a sostegno del settore dell’auto e dell’automotive. L’Italia e l’Abruzzo non possono permettersi il lusso di rinunciare ad un comparto così importante

e strategico nel panorama economico e sociale del Paese e della nostra Regione. Ribadiamo che, in Abruzzo, sono oltre 28 mila le famiglie che vivono grazie ai posti di lavoro che il settore offre. A Stellantis diciamo che prendiamo atto delle dichiarazioni fatte che confermano la centralità dello stabilimento di Atessa nelle strategie aziendali, chiediamo però di cominciare ad invertire la rotta, riprendendo gli investimenti sia su Stellantis Atessa sia sulla intera filiera dell’indotto, a partire dalla Marelli di Sulmona fino alla Denso di San Salvo. Continua per noi il lavoro di tutela delle aziende abruzzesi del settore, al fine di sostenere il livello occupazionale del comparto dell’automotive regionale”.Per Nicola Manzi, Uilm Abruzzo: “La ex Sevel di Atessa, leader in Europa nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, va sostenuta con investimenti,