Roccaraso 70 ragazzi diabetici per il campo scuola 2025

Roccaraso,24 luglio– Settanta ragazzi provenienti da tutto l’Abruzzo animeranno per quattro giorni il Campo Scuola 2025, allestito all’Hotel Pizzalto di Roccaraso, riservato i ragazzi diabetici. L’iniziativa, promossa dall’associazione regionale “ABCEDEF” (Associazione bambini con diabete e famiglie) e finanziata dalla Regione Abruzzo, è giunta alla sua 15° edizione e può essere considerata una delle esperienze più innovative in campo nazionale.

Ad aprire la quattro giorni sulle montagne di Roccaraso c’erano il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, il sottosegretario della Giunta regionale, Daniele D’Amario, e il responsabile del Centro regionale di Diabetologia pediatrica, Stefano Tumini, punto di riferimento quotidiano di centinaia di famiglie abruzzesi alle prese con la patologia diabetica.

Il Campo scuola di Roccaraso rappresenta di fatto una grande occasione di socializzazione per i ragazzi diabetici che si trovano a gestire in autonomia la propria patologia, supportati tutto il giorno dal personale medico, infermieristico e dai volontari dell’associazione. Di “grande occasione di crescita” ha parlato il presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, che ha voluto ringraziare, al pari dell’assessore Santangelo e del sottosegretario D’Amario, l’associazione regionale che “riesce ad arrivare dove le istituzioni non arrivano, ma che soprattutto rappresenta un’unica voce in grado di confrontarsi con successo con le istituzioni per venire incontro alle esigenze delle famiglie”.

Ma l’esperienza del Campo scuola la si deve soprattutto alla legge regionale approvata nel 2023 che riconosce una serie di interventi per la realizzazione di soggiorni educativi terapeutici per i ragazzi affetti da diabete mellito. “Una legge di grande civiltà – ha sottolineato l’assessore Santangelo – che aiuta il processo di inclusione dei giovani, ma che soprattutto facilita quel processo di autonomia al quale ogni ragazzo diabetico deve far riferimento. E’ un lavoro che abbiamo realizzato grazie anche all’apporto del professor Tumini, ma che guarda lontano con la realizzazione di un modello di riferimento a livello nazionale che aiuta il processo di crescita dei ragazzi”.

Il finanziamento del Campo scuola non è la sola iniziativa assunta dalla Regione: il sottosegretario D’Amario ha voluto ricordare “la previsione già dal prossimo anno scolastico dell’infermiere scolastico in grado di somministrare farmaci ai ragazzi che hanno particolari patologie”. Sull’importanza dell’apporto delle famiglie e sul valore di una rete regionale in grado di confrontarsi con le istituzioni si è incentrato l’intervento del garante dell’Infanzia, Maria Concetta Falivene, mentre il responsabile del Centro regionale di Diabetologia pediatrica, Stefano Tumini, ha voluto porre l’accento sulla grande partecipazione regionale al Campo scuola, l’unico sul territorio nazionale che conta oltre 70 ragazzi partecipanti.