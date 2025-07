Scelli ricevuto dal sindaco di Sulmona Tirabassi “questa città è strategica per la Protezione Civile”

Il sindaco di Sulmona Tirabassi e il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Scelli

Sulmona, 23 luglio – Giornata significativa quella di oggi per la città di Sulmona, che ha accolto in visita ufficiale il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, ricevuto con grande calore dal Sindaco Luca Tirabassi.

Un incontro all’insegna della stima reciproca, della collaborazione istituzionale e della volontà condivisa di rafforzare la rete di protezione e prevenzione sul territorio.

Il Sindaco Tirabassi, nel suo intervento di saluto, ha voluto ringraziare pubblicamente il Direttore Scelli e, simbolicamente, tutti gli operatori e volontari della protezione civile: “mi sento di ringraziarvi, davvero, per tutto quello che fate ogni giorno, con dedizione, impegno e senso del dovere” ha detto “e anche per tutto ciò che sono certo continuerete a fare. Da parte mia, da parte dell’Amministrazione comunale e della Giunta, avrete sempre la massima disponibilità, attenzione e rispetto, sia sul piano umano che su quello istituzionale”.

Scelli, visibilmente emozionato per essere tornato nella sua città d’origine nella quale vivono i suoi più stretti familiari, ha sottolineato il valore profondo di questo legame: “qui c’è la mia famiglia, c’è anche mio fratello. Non credo ci possa essere garanzia migliore per poter fare del bene a questo territorio. Sulmona è una città straordinaria e, allo stesso tempo, strategica sotto il profilo delle attività di protezione civile, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, più che l’emergenza”.

Il Direttore ha poi tracciato un profilo della sua visione del servizio pubblico e del ruolo della protezione civile in Abruzzo: “quello che mi ha assegnato il Presidente della Regione e la Giunta regionale, è sicuramente un incarico impegnativo, ma che sento nelle mie corde. ora il mio compito è guidare la protezione civile, a stretto contatto con i 9.000 volontari abruzzesi, ai quali sento di dover dare amore, sostegno, disponibilità, sensibilità ed esempio. Questa forse è la cosa che più mi preoccupa: essere all’altezza anche solo dell’ultimo di loro non sarà facile”.

Il sindaco di Sulmona

Durante l’incontro, Scelli ha voluto condividere con il Sindaco e con la città un momento di grande soddisfazione civica: “oggi è anche l’occasione per festeggiare un risultato importantissimo per questa città: il Tribunale di Sulmona, insieme a quelli di Lanciano, Vasto e Avezzano è finalmente salvo: oggi è un giorno importante per tutta la città; un giorno di festa per ogni cittadino sulmonese”.

L’incontro si è concluso con un impegno congiunto tra l’Agenzia di Protezione Civile e l’Amministrazione comunale a lavorare in stretta sinergia per sviluppare azioni concrete di prevenzione e promozione della cultura della sicurezza e del volontariato.

Dopo l’incontro istituzionale, svoltosi nella sala consiliare, Scelli ha ricevuto l’abbraccio affettuoso e simbolico delle associazioni locali di Protezione Civile, della Croce Rossa, del CISOM, dei Vigili del Fuoco e degli Alpini dell’ANA, a testimonianza del legame forte e autentico con il territorio.

Nel corso della mattinata si è discusso anche del potenziamento delle strutture operative locali, della formazione dei volontari e delle esercitazioni programmate per il prossimo autunno, che coinvolgeranno direttamente anche il territorio di Sulmona.

“Una occasione densa di contenuti e significati”, ha commentato Scelli a margine dell’incontro, “che segna l’inizio di una rinnovata stagione di collaborazione tra l’Agenzia e il Comune di Sulmona, fondata sulla concretezza, la prevenzione e la centralità del volontariato”.