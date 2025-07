Il governo approva il DDL per la stabilizzazione dei tribunali sub provinciali. Ora la palla passa al Parlamento

Sulmona,23 luglio– Come promesso dal ministro Nordio nell’incontro dello scorso maggio al Ministero della Giustizia, alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti degli Ordini forensi di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, il Governo ha mantenuto gli impegni: il Disegno di Legge per la stabilizzazione definitiva dei tribunali sub-provinciali è stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri. Ora la palla passa al Parlamento, dove auspichiamo una rapida approvazione, con il sostegno di tutte le forze politiche”.

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo aver appreso degli esiti della riunione del Consiglio dei Ministri, esprimendo soddisfazione per “una dimostrazione di coerenza, serietà e attenzione da parte del Governo e della maggioranza di centrodestra verso il territorio abruzzese e il principio della giustizia di prossimità”.

Marsilio ha anche ricordato che, “nelle more del completamento dell’iter parlamentare, sarà garantita la proroga dell’attività dei tribunali grazie a un emendamento già presentato dai senatori abruzzesi Guido Liris ed Etel Sigismondi, che consentirà di mantenere aperte le sedi fino all’entrata in vigore della nuova legge”.

“Confidiamo – ha concluso il Presidente – che in Parlamento, accanto ai voti della maggioranza, si aggiungano anche quelli degli esponenti delle opposizioni, soprattutto di quei partiti e rappresentanti che da mesi si dicono preoccupati per le sorti dei tribunali. Oggi il Governo Meloni gli ha offerto la possibilità di dimostrarlo con i fatti e non solo con le dichiarazioni sulla stampa”.

La soddisfazione del sindaco di Sulmona Tirabassi

Sulmona, 23 luglio– Anche il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, ha voluto commentare il significato della decisione “Oggi è stata scritta una pagina davvero importante per Sulmona. Il Governo Meloni, mantenendo fede all’ impegno assunto e ribadito più volte dai sottosegretari Delmastro e Ostellari, dal Vice Ministro Sisto e, poi, a Maggio dal Ministro Nordio, ha presentato in Consiglio dei ministri il disegno di legge per la revisione della geografia giudiziaria che prevede la salvaguardia definitiva del Tribunale di Sulmona e degli altri tre Tribunali Abruzzesi sub provinciali. Nessun governo fino ad ora lo aveva fatto. La nostra fiducia, fondata ed alimentata da una interlocuzione serrata, è stata pienamente ripagata. Il lavoro, naturalmente, non è finito.

Attendiamo, altrettanto fiduciosi, l’approvazione, nelle prossime settimane, della conseguente proroga tecnica, attraverso l’ emendamento a firma dei Senatori Liris e Sigismondi, in attesa del completamento dell’iter del disegno di legge in Parlamento. Ringrazio il Presidente Marsilio e tutti i partiti e parlamentari abruzzesi di maggioranza, per il proficuo impegno profuso in costante sinergia con il Coordinamento dei Sindaci e Presidenti degli Ordini Forensi dei territori interessati. Confido serenamente nel fattivo e concreto sostegno dei partiti e parlamentari abruzzesi di minoranza, nella condivisa convinzione che la salvaguardia definitiva degli Uffici giudiziari sia uno degli obiettivi prioritari da perseguire, a prescindere dalle appartenenze politiche”